Denise Rudbergin ja Heine Bakkeidin kirjasarjat saavat jatkoa ja amerikansuomalaisen sarjamurhaajan tarina kuullaan ensimmäistä kertaa hänen itsensä kertomana

Denise Rudbergin kolmesta koodinmurtajanaisesta kertova Liittolaiset-sarja perustuu todellisiin tapahtumiin ja paikkoihin. Norjalaisen Heine Bakkeidin omintakeista nordic noiria sävyttävät terävä tyyli, huumori ja jännitys. "Monster" kertoo Aileen Wuornosin elämäntarinan uhrista väkivallantekijäksi.

Vaarallinen yhteys on Tukholmaan sijoittuva historiallinen vakoojaromaani toisen maailmansodan tapahtumista, jossa myös Suomen ja Viron kohtalot ovat osana juonenkäänteitä. Tositapahtumiin ja paikkoihin perustuvan Liittolaiset-sarjan päähenkilöinä on kiehtova, taitava ja rohkea naiskolmikko, joka työskentelee armeijan tiedustelukeskuksessa salakoodien purkajina. Heidän esikuvinaan ovat Denise Rudbergin virolaiset ja ruotsalaiset isoäidit.

Tukholmassa asuva Denise Rudberg (s. 1971) on yksi Ruotsin menestyneimmistä kirjailijoista. Suomeksi 1.6. ilmestyvä sarjan toinen osa Vaarallinen yhteys nousi myyntilistojen kärkeen Ruotsissa ja sarjan kirjoja on myyty yli 150 000 kappaletta.

Heine Bakkeid (s. 1974) on varttunut Pohjois-Norjassa, jonka jylhistä seuduista ja tummista sävyistä hän ammentaa myös kirjoitustyössään. Bakkeidin dekkarit pitävät otteessaan, järkyttävät ja viihdyttävät samaan aikaan. Sarjan päähenkilö, entinen poliisi Thorkild Aske on pillereistä eroon pyristelevä antisankari, jonka lumoa on mahdoton vastustaa. Sarjan kolmas osa Nuku lapsi armaani ilmestyy 1.6.

Niin ikään 1.6. ilmestyvä Monster kertoo amerikansuomalaisen Aileen Wuornosin järkyttävän tarinan ensimmäistä kertaa hänen suullaan ja omasta näkökulmastaan. Jo eläessään ja etenkin kuolemansa jälkeen kulttiasemaan noussut Aileen Carol Wuornos on harvinaisuus: naispuolinen sarjamurhaaja.



Heti syntymän jälkeen äitinsä hylkäämä Wuornos kasvoi suomalaissyntyisten, väkivaltaisten isovanhempiensa kodissa. Hän elätti itsensä prostituutiolla ja eli turmiollisissa suhteissa sekä miesten, että naisten kanssa. Wuornos koki asteittaisen muodonmuutoksen uhrista väkivallantekijäksi ja seuraukset ovat hiuksia nostattavat – hän murhasi seitsemän miestä.

Aileen Wuornos tuomittiin kuolemaan vuonna 1992 ja tuomio pantiin täytäntöön 2002. Monster on Wuornosin tarina niin kuin hän sen kertoi kirjailija Christopher Berry-Deelle. Wuornosista on tehty lukuisia elokuvia, mutta yksikään ei ole vielä rohjennut tarttua hänen väkivaltaiseen lapsuuteensa.



