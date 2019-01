Dentsu Aegis Network Smartlyn viralliseksi toimisto-kumppaniksi

Markkinointiviestinnän konserni Dentsu Aegis Network ja markkinointiteknologiayhtiö Smartly.io ovat solmineet yhteistyön, joka koskee kaikkia Dentsun toimistoja Suomessa.

Smartlyn erilaiset automaatio-ominaisuudet vähentävät käsin tehtävää työtä sosiaalisen median mainonnassa sekä mahdollistavat automaation keinoin uudenlaisia luovia ratkaisuja.

- Muun muassa mediatoimistojemme Caratin ja Vizeumin asiakkaista suuri osa on jo ihastunut Smartlyn mahdollisuuksiin. Ylivoimainen syy on dynaaminen mainonta. Mainonnan automatisointi ja ketterä viestien personointi, muun muassa lokaatiopohjaisesti tai vaikkapa säädatan lisäämisellä mainokseen tai sen ulostuloon, on tätä päivää.

- Verkkokauppa-asiakkaidemme lisäksi myös brändimainostajat näkevät hyötyä Smartlyn käyttöönotosta Facebook- ja Instagram-mainonnassa. Asiakkaan puolella säästyy valtavasti aikaa, kun viestien personointi automatisoidaan. Myös Smartlyn tarjoavat uudet videotemplatet ovat olleet suosittuja, Director of Social Media Heli Ruotsalainen Dentsu Aegis Networkilta kertoo.

Dentsu Aegis Networkissa säästynyt aika kulutetaan mainonnan analysointiin ja kehittämiseen. Parhaissa tapauksissa säästynyt aika on ollut jopa 50 % sosiaalisen median spesialistin työajasta.

Ruotsalaisen mukaan moni suomalainen brändi on valinnut tehdä mainontaa Smartlyn kautta myös sen ylivertaisen käyttöliittymän vuoksi.

Entistä tiiviimpi yhteistyö Agency Partnerina tuo Dentsu Aegis Networkille mahdollisuuden ylläpitää aikaisempaa paremmin sosiaalisen median markkinoinnin strategistien ja konsulttien ammattitaitoa. Smartlyn aikeet laajentaa toimintaansa Googlen palveluiden suuntaan kiinnostavat toki myös Dentsu Aegis Networkia, Suomen lisäksi myös muiden Pohjoismaiden lisääminen toimisto-partnereiden listaan on seuraava looginen laajennusaste.

- On ilo saada Dentsu Aegis Network mukaan Agency Partner -ohjelmaan. Toimistokeskittymän sosiaalisen median mainonnan ammattilaiset ovat johtaneet innovatiivista kehitystä jo muutaman vuoden heidän asiakkailleen tekemissä kampanjoissa Smartly.ion alustan kautta, joten on luontevaa tehdä entistä tiiviimmin hyvää yhteistyötä.

- Vuonna 2019 tuleemme tekemään töitä yhdessä asiakkaidemme eteen. Dentsu Aegis Networkin kanssa tutkimme mahdollisuuksia laajentaa yhteistyön koskemaan koko Pohjoismaita sekä kehittää Dentsu Aegis Networkin asiantuntijoiden tietotaitoa alustamme mahdollisuuksista sekä saada heiltä asiakkaiden palautetta alustastamme sen kehittämiseksi, Smartly.ion Senior Customer Success Manager Joel Edwards kommentoi.