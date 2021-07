Designtalo Idyll valittiin RKL:n mallitaloksi Lohjalla

Jaa

Rakennusmestareiden ja -insinöörien (AMK) liiton RKL:n puheenjohtajisto valitsi Designtalo Idyllin Asuntomessujen mallitaloksi Lohjalla. Raati vakuuttui rakennuttajan laatuajattelusta ja työmaan työturvallisuudesta rakennusprosessin aikana.

Tänä vuonna Lohjan järvimaisemassa järjestettävillä 51. Asuntomessuilla painotetaan muun muassa kestävyyttä ja arjen sujuvuutta. RKL:n puheenjohtajiston perinteinen kesäinen kunniatehtävä on valita Asuntomessujen mallitalo.

Designtalon Idyll vakuutti RKL:n puheenjohtajat Ari Aution ja Jukka Lintusen. Tuomarikaksikko nosti Idyllin kärkeen tiukan ennakkokarsinnan jälkeen.



Idyll-talossa toteutuu kokonaisvaltainen laatuajattelu, jossa perinteiseen kartanomalliin yhdistyvät viimeistelty laatu, käytännölliset ratkaisut ja projektinhallinnan taidokkuus, Lintunen perustelee.

– Työturvallisuus oli ensiluokkaista ja sen varmistamiseksi Designtalon projektiryhmällä oli myös kiitettävää kekseliäisyyttä.

Innovatiiviset telineratkaisut olivat yksi laatutekijä Idyllin vakuuttavuudessa, mutta kohteen projektiosaaminen osoittautui erinomaiseksi myös ympäristönhuollon kannalta.



Ansiokasta on ollut Idyll-kohteen rakennusmateriaalien kierrätys. Myös rakennuspaikan siisteys on ollut kiitettävää läpi koko hankkeen, toteaa operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää Suomen Asuntomessuilta.

Designtalo Idyll palvelee kuvauksensa mukaan isompaakin perhettä ja tuo arkeen sekä hyvää oloa että asumisen helppoutta. Lisäksi se on hiilineutraali ECO2-koti, jonka rakenteissa on minimoitu muovinkäyttö. Lämmöneriste on valmistettu uusiutuvasta puukuidusta, joka tasaa sisäilman kosteutta luonnon omalla menetelmällä. Talon hiilijalanjälki on hyvitetty koko kodin elinkaaren ajalta.

Puurunkoisen Idyll-talon E-luku on 82 ja energiatehokkuusluokka B. Sillä on lämmönlähteenä ilma-vesilämpöpumppu. Rakennuttajana on Designtalo DEN Finland Oy. Pääsuunnittelijana on toiminut Sami Leinonen ja vastaavana työnjohtajana Jarno Koskiranta.