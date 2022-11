Destia ja Kempower tiivistävät yhteistyötään ammattiliikenteen sähkölatausratkaisuissa

Ammattiliikenteen sähköistyminen etenee kovaa vauhtia. Sähköajoneuvojen lataaminen on tärkeä osa liikenteen tulevaa infrastruktuuria, jonka merkitys kasvaa sähköajoneuvojen määrän lisääntyessä. Destian kattava verkosto takaa sen, että laajemmatkin latausverkostot hoidetaan tehokkaasti ympäri vuoden missä päin maata hyvänsä.

”Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä Destian kanssa, sillä heillä on monipuolista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä infran suunnittelusta ja rakentamisesta, jota latausjärjestelmien rakentaminen vaatii. Teemme yhdessä töitä edistääksemme sähköistyvää ammattiliikennettä ja sitä myötä puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta”, sanoo Kempowerin myyntijohtaja Tommi Liuska.

”Kun tarjoamme sähkölatausratkaisuja asiakkaillemme, haluamme tarjota vain parasta. Olipa kyseessä Destian suunnittelu-, rakentamis- tai ylläpitopalvelu tai itse latausjärjestelmä. Kempowerin modulaariset ja skaalautuvat latauslaitteet tarjoavat ammattiliikenteelle erinomaiset latausratkaisut”, sanoo Destian Sähkölatausyksikön päällikkö Jere Jokinen.

Destia on yksi Suomen johtavia ammattiliikenteen latausinfrastruktuurin tarjoajia. Sen asiakkaita ovat muun muassa linja-autoyhtiöt, logistiikka- ja taksiyritykset, kaupungit ja kaupan toimijat.

Kempower

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Suunnittelemme, rakennamme ja kunnossapidämme yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Kehitämme kaupunkeja, telematiikka- ja valaistusratkaisuja ja tarjoamme monipuolisia palveluja liikenteen ja infraomaisuuden hallintaan. Rakennamme huomisen infraa yli 1 600 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 575 miljoonaa euroa. www.destia.fi