Destia järjestäytyy INFRA ry:hyn

Destian lausunto JHL:n työtaisteluilmoitukseen liittyen 18.6.2021 15:58:48 EEST | Tiedote

Destia pitää JHL:n ensi viikolle julistamaa työtaistelua laittomana. Destiassa on työrauhavelvoite, koska Destia Oy:llä, Destia Rail Oy:llä ja Oulun Energia Urakointi Oy:llä on voimassa olevat työehtosopimukset niin työntekijöille kuin toimihenkilöillekin. Destia tarkastelee parhaillaan tarkoituksenmukaisinta työmarkkinaedunvalvontaa yhtiön ja sen henkilöstön näkökulmasta. Destia ei tee arviointia kustannusnäkökulmasta vaan siitä, mikä työnantajaliitto on paras vaihtoehto yksityiselle infrarakennusalan toimijalle. Destia ei ole enää valtio-omisteinen yritys. Päätöstä työmarkkinaedunvalvonnasta ei ole vielä tehty. Destian arvojen mukaisesti toimimme asiassa rehdisti ja hyvässä yhteishengessä. Destian aikomuksena ei ole heikentää työsuhteen ehtoja. Destia toimii työvoimavaltaisella alalla ja rakennamme menestyksemme henkilöstön varaan, joten haluamme pitää huolta voittavasta joukkueestamme. Pahoittelemme lakon asiakkaillemme mahdollisesti aiheuttamaa häiriötä. Destia Destia on Suomen suu