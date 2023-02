Destia rakentaa Helenille yli 150 sähköautojen latauspistettä Helsinkiin

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja riittävät sähköautojen latausmahdollisuudet edistävät kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Helen voitti Helsingin kaupungin kilpailutuksen sähköautojen latausverkoston toteuttamisesta viime vuonna ja on nyt valinnut Destian vastaamaan urakoinnista ja suunnittelusta. Urakka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Sähköautoilun suosio on Suomessa vahvassa kasvussa ja lähes 50 % sähköautokannasta sijaitsee Uudellamaalla. Helsinkiin tullaan päivittäin ympäryskunnista töihin ja asioimaan, joten kattava latausverkosto Helsingin alueella tukee sähköautoilun lisääntymistä ja liikenteen päästöjen vähentämistä koko maakunnassa. Tänä vuonna kantakaupunkiin toteutettavassa latausverkoston laajennuksessa tuomme myös täyssähköautoilijoiden kauan toivomia suurteholatauspisteitä, joita asennamme myös taksiautoilijoiden käyttöön. Hanke on laaja ja toteutetaan nopealla aikataululla, josta syystä toteutuskumppanin valinnassa korostuivat luotettavuus sekä kokemus isojen hankkeiden läpiviemisessä”, sanoo Kati Andersin, Helenin Head of E-mobility.

”Liikenne sähköistyy kovaa vauhtia ja yhä useammin niin kuluttaja kuin ammatikseen ajava päätyy valitsemaan alleen sähköisen ajoneuvon. Sähköajoneuvojen latauksesta tuleekin koko ajan merkittävämpi osa liikenteen infrastruktuuria. Latausverkoston rakentaminen Helsinkiin on yksi vuoden suurimmista kokonaisuuksista koko markkinassa, joten on hienoa päästä rakentamaan sitä Helenille ja helsinkiläisille”, sanoo Jere Jokinen, Sähkölatausyksikön päällikkö, Destia.

Destia on yksi Suomen johtavia ammattiliikenteen latausinfrastruktuurin tarjoajia. Sen asiakkaita ovat muun muassa linja-autoyhtiöt, logistiikka- ja taksiyritykset, kaupungit ja kaupan toimijat.