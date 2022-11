Destia rakentaa tuulivoimainfraa OX2:lle Pieksämäellä

Sopimuksen mukaan Destia suunnittelee ja rakentaa tuulipuiston tiet, nostokentät ja tuulivoimaloiden perustukset. Destia rakentaa myös tuulipuiston sähkö- ja tietoliikenneverkon. Destia käyttää uusimpia digitaalisia projektityökaluja, kuten koneälypohjaisia datapalveluita, varmistaakseen projektin nopean ja täsmällisen valmistumisen.

“Sopimus OX2:n kanssa Niinimäen tuulipuiston infrarakentamisesta on strategisesti merkittävä Destialle, sillä haemme kasvua uusiutuvan energian infrarakentamisesta. Voimme hyödyntää siinä vankkaa infrarakentamisen ja sähköverkkojen osaamistamme. Ilmasto- ja energiakriisin kanssa painivassa maailmassa vastuullinen, uusiutuvan sähkön tuotanto on tärkeässä roolissa”, sanoo Mikko Niinimaa, Tuulivoimarakentaminen-yksikön johtaja, Destia.

“Ensimmäisen suuren tuulipuiston toteuttaminen itäiseen Suomeen on meille kunnia-asia. Tuulivoimainvestoinneilla on positiivinen vaikutus Savon aluetalouteen, ja ne hajauttavat maantieteellisesti hyvällä tavalla tuulisähkön tuotantoa Suomessa. Valitsimme Destian Niinimäen tuulivoimahankkeen infrarakentajaksi, sillä heillä on vahvaa osaamista suurista infraprojekteista ja sähköverkoista sekä digitaaliset projektityökalut, joiden avulla pystymme helposti seuraamaan projektin etenemistä”, sanoo OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Suunnittelemme, rakennamme ja kunnossapidämme yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, siltoja, teitä ja ratoja. Kehitämme kaupunkeja, telematiikka- ja valaistusratkaisuja ja tarjoamme monipuolisia palveluja liikenteen ja infraomaisuuden hallintaan. Rakennamme huomisen infraa yli 1 600 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 575 miljoonaa euroa. www.destia.fi

OX2

OX2 kehittää, rakentaa ja myy maa- ja merituulipuistoja sekä aurinkovoimapuistoja. Lisäksi OX2 hallinnoi valmiita tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. OX2:n hankekehitysportfolio koostuu yhtiön itse käynnistämistä sekä muilta toimijoilta hankituista, eri vaiheissa olevista tuuli- ja aurinkovoimahankkeista. Yhtiö kehittää aktiivisesti myös muihin uusiutuvan energian teknologioihin, kuten vedyn tuotantoon ja energian varastointiin, perustuvia hankkeita. OX2 toimii Euroopassa yhdellätoista markkina-alueella: Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa. Vuonna 2021 liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua (n. 470 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on 350 työntekijää ja sen pääkonttori on Tukholmassa, Ruotsissa. OX2 listautui Tukholman pörssin päälistalle huhtikuussa 2022. www.ox2.com.