Destia siirtyy rakentamisvaiheeseen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa

Destia järjestäytyy INFRA ry:hyn 24.6.2021 12:00:00 EEST | Tiedote

Destia Oy on päättänyt järjestäytyä työmarkkina-asioissa INFRA ry:hyn, joka on luontevin työnantajajärjestö yksityiselle infra-alan toimijalle. Päätöksen seurauksena Destia Oy:n työnantajaliitto vaihtuu 1.1.2022, jonka seurauksena puolestaan työehtosopimukset tulevat muuttumaan Destia Oy:ssä vuoden 2022 alkupuoliskolla. Destian aikomus ei ole heikentää henkilöstön työsuhteiden ehtoja. Destia tulee jatkossakin huolehtimaan henkilöstölleen hyvät työehdot paikallisella sopimisella. Destia Oy on jo ennestään järjestäytynyt INFRA ry:hyn elinkeinopoliittisissa asioissa. Työmarkkina-asioissa Destia Oy on kuitenkin järjestäytynyt Palvelualojen työnantajat Palta ry:hyn. Siirtyminen myös työmarkkina-asioissa INFRA ry:hyn selkiyttää Destian järjestäytymistä ja antaa Destialle paremmat mahdollisuudet olla mukana kehittämässä rakennusalaa kokonaisvaltaisesti. Tämä muutos antaa Destialle rakennusalalla sen roolin, joka Suomen suurimmalle infra-alan yritykselle kuuluu. INFRA ry on Rakennusteollisuus