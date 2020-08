Destia vahvistaa strategista osaamista kahdella avainhenkilönimityksellä

Destia nimittää Miska Erikssonin Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Destian johtoryhmän jäseneksi

Destia nimittää Pasi Tammivaaran Uusiutuva energia -yksikön johtoon ja Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäseneksi

Destia on nimittänyt rakennusinsinööri Miska Erikssonin Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Destian johtoryhmän jäseneksi. Miska aloittaa tehtävässään viimeistään 1.11.2020.

Miska on kokenut rakennusalan ammattilainen, joka on työskennellyt Fira Oy:n varatoimitusjohtajana sekä eri tehtävissä YIT Oyj:n ja Peab Oy:n palveluksessa. Viimeisimpänä Miska on ollut perustamassa Quantitative Heat Oy:tä, joka kehittää keskisyviin lämpökaivoihin perustuvaa päästötöntä energiakonseptia. Miska tunnetaan asiakaskeskeisestä toimintaotteesta sekä innovatiivisesta uuden liiketoiminnan kehittämisestä.

Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän tarjoaa erikoisrakentamisen palveluita, joihin kuuluvat palvelut teollisuudelle ja vaativa betonirakentaminen, siltarakentaminen, uusiutuva energia sekä energiaverkot. Nämä palvelut ovat keskeinen osa Destian kasvustrategian kärkeä.

”Odotan innolla pääseväni kehittämään ja kasvattamaan monipuolista Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmää. Uudistuva Destia ja tämä liiketoimintaryhmä ovat kiinnostavassa kasvun vaiheessa. Asiakkaiden menestystarinat ovat myös jatkossa minulle innostuksen lähde”, Miska kommentoi nimitystään.

Destia hakee kasvua erityisesti energiasektorilta, kansainvälistymisestä sekä asiakaslähtöisistä konsepteista. Näihin kokemusta tuo diplomi-insinööri Pasi Tammivaara, jonka Destia on nimittänyt Uusiutuva energia -yksikön johtoon ja Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäseneksi 12.10.2020 alkaen. Pasi siirtyy Destiaan uusiutuvan energian kehittäjä OX2 Finlandista, jossa hän on toiminut projektijohtajana. Pasi on tuulivoimaliiketoiminnan asiantuntija, jolla on vahvaa kokemusta myös liiketoiminnan käynnistämisestä sekä Ruotsin markkinasta.

”Näen Destiassa laajasti kasvun mahdollisuuksia liittyen uusiutuvaan energiaan ja odotan innolla, että pääsen työskentelemään destialaisten kanssa. He saivat minut vakuuttuneeksi yhtiön suunnitelmista, arvoista ja tekemisen kulttuurista”, kommentoi Pasi uutta tehtäväänsä.

”Olen iloinen, että Miska ja Pasi liittyvät voittavaan joukkueeseemme. Nämä kokeneet rakennus- ja energia-alan ammattilaiset tulevat tekemään tärkeää työtä, jotta saavutamme strategiset tavoitteemme ja voimme osaltamme olla rakentamassa kestäviä ratkaisuja tulevaisuutta varten”, toteaa Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.