Destialle tuplasti tunnustusta eurooppalaisessa kestävän kehityksen kisassa

Destia Oy on saanut kaksi tunnustuspalkintoa eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kestävän kehityksen kilpailussa. Tunnustus tuli paikallisesta sidosryhmätyöstä ja viestinnästä.

Paikallinen sidosryhmätyö -sarjassa tunnustuksen sai kiviainesalueelle järjestetty koululaispäivä. Viestinnän palkinto tuli luontokalenterista, joka kertoo Destian kiviaineyksikön työstä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Kilpailu järjestetään kolmen vuoden välein, ja se on järjestetty vuodesta 2010. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 53 yritystä. Vuonna 2016 Destia sai tunnustusta korvaavan elinympäristön luomisesta kalliosinisiipi-perhoselle Ristenin kallioalueella Lohjalla. UEPG on kiviainestoimialan edunvalvoja, joka muun muassa jakaa alan parhaita käytäntöjä ja edistää alan kehitystä Euroopassa.

Kalenterin kuvaajina työntekijät

Luontokalenterissa näytetään, kuinka Destian kiviainesyksikkö ottaa luonnon huomioon omassa toiminnassaan ja pyrkii tekemään myös luonnon kannalta parempia ratkaisuja. Kaikki kalenterin kuvat on otettu kiviainesyksikön työntekijöiden toimesta muiden töiden ohella.

Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille jaettavassa kalenterissa on myös tietoa luonnosta sekä vinkkejä siitä, kuinka pienilläkin teoilla alalla toimivat voivat ottaa luonnon huomioon. Kalenteria on julkaistu vuodesta 2017, ja uusi kalenteri ensi vuodelle on jo valmistunut.

Vastuullisesti lähiseutu huomioiden

Lempäälän Pitkäkallion kiviainesalueella järjestetty koululaispäivä keräsi syksyllä 2018 kahden alakoulun oppilaita tutustumaan kotiseutunsa kiviainesalueeseen. Koululaisille haluttiin kertoa, että vaikka toiminta-alueen ympärillä on aidat, siellä toimitaan vastuullisesti, turvallisesti ja ympäröivä lähiseutu huomioon ottaen.

Retki sisälsi bussikierroksen kalliokiviainesten ottoalueella sekä rasteja, joilla kerrottiin esimerkiksi kiviaineksista ja niiden tuotannosta, melu- ja ympäristöasioista sekä liikenneturvallisuudesta. Suosituimpia olivat kivenheitto-, kuorma-auto-, pyöräkuormaaja- sekä välipalarastit.

