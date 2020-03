Destian tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuodesta 2017 alkaen luku sisältää Destia Engineering Oy:n. **) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa käytetty vuoden 2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018. ***) Destia Group – konserni on vuoden 2019 alusta noudattanut IFRS16 standardia vuokrasopimusien osalta. Standardin käyttöönotto kasvatti konsernin taseen varoja ja velkoja 14,1 miljoonaa euroa jonka johdosta nettovelkaantumisaste on noussut merkittävästi vertailuvuodesta.