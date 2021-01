Diabetesrokotteen tutkiminen ihmisillä käynnistyi Suomessa

Lisätietoja coxsackie B viruksista (CVB) ja autoimmuunitaudeista:

CVB virukset ovat yleisiä ja aiheuttavat valtaosalle lievän flunssan kaltaisen taudin. Ne hakeutuvat myös haiman insuliinia tuottaviin soluihin ja niiden epäillään liittyvän tyypin 1 diabetekseen. CVB virukset lisääntyvät voimakkaasti suolen limakalvolla, ja ne on liitetty myös keliakiaan, joka johtuu suoliston limakalvon vaurioitumisesta. CVB viruksia on löydetty haimasta noin 60%:lla diabeetikoista ja suolesta noin 20%:lle keliaakikoista.

Lisätietoja PRV-101 -rokotteesta:

PRV-101 on kliinisessä tutkimusvaiheessa oleva multivalentti CVB-rokote, joka on kehitetty estämään coxsackie B (CVB) infektioita ja niiden aiheuttamaa tyypin 1 diabetesta ja keliakiaa. On arvioitu, että toimiessaan rokote voisi estää jopa 50% tyypin 1 diabetestapauksista ja 20% keliakiasta. Rokotteella pyritään ehkäisemään näitä sairauksia aiheuttavia CVB viruksia. Näitä käyttöalueita koskevat patentit Vactech on lisensoinut Provention Bio:lle rokotteen kliinisen kehitystyön mahdollistamiseksi.

Lisätietoja Vactech Oy:stä:

Vactech Oy kehittää ja lisensoi rokotteita ja nykyaikaisia rokote- ja diagnostiikkateknologioita painottuen tuotekehityspolun varhaiseen vaiheeseen. Tärkeimmät sovellusalueet ovat tyypin 1 diabetes, keliakia, astma ja allergia sekä diagnostiikka. Vactech on yksityisessä omistuksessa oleva yhtiö, jolla on pitkä yhteistyöhistoria niin akateemisten kuin teollisten kumppanien kanssa. Strateginen kumppanuus diabetesrokotteen kaupallistamiseksi Provention Bion kanssa alkoi vuonna 2017.

Lisätietoja ks. www.vactech.fi tai toim.joht. Raimo Harju, (+358-40 5949 689, raimo.harju@vactech.fi)