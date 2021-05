Diak on yksi vuoden vastuullisimmista työnantajista 2021

Diak on valittu vastuullisimmaksi työnantajaksi pienten ja keskisuurten organisaatioiden kategoriassa.

Tunnustus perustuu Oikotien toteuttaman Suomen laajimman työelämän vastuullisuustutkimuksen tuloksiin. Vastuullinen työnantaja -tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisuus toteutuu työpaikoilla työntekijöiden mielestä. Tulos julkistettiin Vastuullinen työnantaja -webinaarissa 27.5.2021.

– Diak on monimuotoinen organisaatio, joka toteuttaa vastuullisuuttaan sekä työnantajana että koulutusorganisaationa arjessa niin isoina merkittävinä kuin myös hiljaisina ja ei aina niin näkyvinä pieninä tekoina, kertoo kokemuksestaan Diakissa työskentelevä asiantuntija Mertsi Ärling.

– Diakin vastuullisuus työnantajana näkyy erityisesti yhdenvertaisten mahdollisuuksien tarjoamisessa ikään, sukupuoleen tai etnisyyteen katsomatta. Diak panostaa osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kehittämiseen, Ärling jatkaa.

Diakissa työ koetaan laajasti erittäin merkitykselliseksi henkilöstön keskuudessa.

– Merkityksellisyyden kokemus on useampana vuonna noussut henkilöstökyselyn kärkitulokseksi. Kokemus on poikkeuksellisen vahva henkilökuntamme keskuudessa. Taustalla on Diakin selkeä ja vahva arvopohja, jonka jokainen työntekijä tuntee ja sisäistää, henkilöstöjohtaja Päivikki Rentola-Hemmi avaa.

Erityisen tärkeää merkityksellisyyden kokemukselle on, että jokainen tunnistaa oman työnsä merkityksen koko Diakin toiminnassa.

– Työyhteisössämme on monipuolisesti tarjolla erilaisia vuorovaikutus- ja keskustelufoorumeita, yhä enemmän myös digitaalisina. Kohtaamiset ja avoin dialogi pitävät meidät kiinni yhteisessä suunnassa ja tavoitteissa sekä tarjoavat oppimisen paikkoja. Hyvällä esihenkilötyöllä voimme lisäksi tunnistaa motivoivia ja tavoitteiden mukaisia yksilöllisiä työssä kehittymisen kohtia ja tukea oman osaamisen vahvistamista, Rentola-Hemmi kertoo.

Vastuullisuus näkyy monipuolisesti Diakin kaikessa toiminnassa. Diak on esimerkiksi sitoutunut ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -ohjelmaan, jossa yhtenä lähtökohtana on, että toimimme taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisina työnantajina. Johtamisen ja henkilöstön osaamisen lisäksi vastuullisuusteema on vahvasti läsnä Diakin koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Vastuullinen työnantaja -kampanja ja -tutkimus

Vastuullinen työnantaja -tutkimus kartoittaa vuosittain suomalaisen työelämän vastuullisuutta. Samalla palkitaan tutkimuksessa parhaiten menestyneet vuoden vastuullisimmat työnantajat.

Tutkimuksessa oli mukana 35 eri kokoista työnantajaa eri toimialoilta ja vastaajia tutkimuksessa oli yhteensä 6 058. Diak sai parhaimmat tulokset kaikista tutkimuksessa mukana olleista työnantajista pienten ja keskisuurten organisaatioiden kategoriassa. Vastuullisuusindeksimme oli 4,52 asteikolla 1-5.

Diak oli tänä keväänä toista kertaa mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa, jossa sitoudutaan edistämään kuutta vastuullisuusperiaatetta. Periaatteet ovat syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus ja hyvä hakijakokemus.