Diak siirtyy sähköiseen tutkintotodistukseen

Sähköinen tutkintotodistus on paperista versiota turvallisempi vaihtoehto, sillä se on helpompi pitää tallessa ja varmentaa. Moni korkeakoulu on siirtynyt sähköiseen tutkintotodistukseen jo aiemmin.

– Sähköinen tutkintotodistus lisää tutkintotodistuksen luotettavuutta, nopeuttaa todistuksen saamista sekä helpottaa sen säilyttämistä, kertoo Diakin oppimispalveluiden päällikkö Pia Juusela.

– Todistuksen saaminen sähköisessä muodossa tukee paremmin nykyaikaista työnhakua, sillä se on virallinen asiakirja ja helposti liitettävissä esimerkiksi työhakemuksiin. Se on myös paperiversiota ekologisempi valinta.

Aitous helposti varmennettavissa

Sähköinen tutkintotodistus on EU:n tasolla hyväksytty dokumentti ja sen allekirjoitus täyttää korkeimmat EU:n komission standardin mukaiset vaatimukset.

Todistuksen aitous on helposti varmennettavissa esimerkiksi Atomi Validator -palvelun tai Digi- ja väestötietoviraston tarkistuspalvelun avulla. Todistus varmennetaan lataamalla tiedosto valittuun varmennuspalveluun.

– Sähköisen tutkintotodistuksen väärentäminen on huomattavasti hankalampaa, kuin paperisen todistuksen, Juusela sanoo.

Sähköinen tutkintotodistus sisältää tutkintotodistuksen, tutkintotodistuksen käännöksen, opintosuoritusotteen/otteet ja Diploma Supplementin. Sähköinen tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen todistus, joka on rehtorin sähköisesti allekirjoittama. Valmistuva voi halutessaan itse tulostaa kopion tutkintotodistuksesta.

Ennen 1.3.2023 valmistunut ei voi saada sähköistä tutkintotodistusta.