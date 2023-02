DiakLive: Kohti nuorilähtöistä tukea

Miten nuorten hyvinvointia voidaan vahvistaa? Millaista tukea nuoret kaipaavat? Tule 7.3. klo 17–19 kuulemaan, miten nuoret kehittäisivät heille suunnattuja tukipalveluita!

Diak ja Zekki-tukipalvelu järjestävät yhdessä vuoden ensimmäisen DiakLive-tapahtuman, jossa pureudutaan siihen, miten nuorten palveluita rakennetaan vastaamaan nuorten tarpeisiin. Paikan päällä on nuoria ja ammattilaisia, jotka avaavat nuorilähtöisen tuen merkitystä ja antavat konkreettisia vinkkejä vaikuttavampien palveluiden kehittämiseen.

Tapahtuma järjestetään hybridinä: voit seurata etänä striimiä tai saapua nauttimaan tunnelmasta paikan päälle Helsingin yliopiston Porthanian PII-saliin, osoitteeseen Yliopistonkatu 3.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.3.2023 tästä linkistä. Jos osallistut etänä, lähetämme striimin linkin sähköpostiisi viimeistään kaksi tuntia ennen tapahtuman alkua.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tapahtumassa on kahvi- ja kakkutarjoilu.

Ohjelma:

Klo 17 - 19

Alkusanat - Diakin rehtori Elina Juntunen

Tie Euroopan parhaaksi sosiaaliseksi innovaatioksi: Zekki.fi - Projektipäällikkö Reija Paananen

Miten Zekkiä voidaan hyödyntää nuorten palveluissa? - Leena Suurpää, Nuorten turvatalot, Suomen Punainen Risti

Nuorten paneeli - vaikuttaja Pinja Sanaksenaho (@pinkkupinsku), Essi Laitinen, Zekin kehittäjäryhmä ja Ben Panyanil, Zekin ohjausryhmä

Ohjelma päättyy klo 19.00, jonka jälkeen on juttutuokio ja tarjotaan kakkukahvit.

Puhujien esittely

Ben Panyanil, 29, on tietojenkäsittelytieteen opiskelija Helsingin yliopistossa ja ohjelmistokehittäjä. Hän kokee, että on itse nuorena jäänyt vaille tukea ja opastusta, mitä olisi kaivannut ja nyt haluaa olla mukana kehittämässä nuorille saavutettavampaa tukea.

Essi Laitinen, 25, on yksi kolmesta Zekki-edustajasta ja hoitaa tehtävää Jyväskylästä käsin. Essi opiskelee ranskan-, englannin- ja ruotsinopettajaksi Jyväskylän yliopistossa. Tulevana opettajana Essi on huolissaan nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta nykypäivän vaatimusten keskellä. Zekki-edustajana hän toivookin voivansa lisätä nuorten tietoisuutta heille saatavilla olevista hyvinvointi- ja tukipalveluista ja rohkaista nuoria käyttämään niitä.

Pinja Sanaksenaho on somevaikuttaja, joka on aloittanut tubettamisen jo teini-ikäisenä. Erilaisen nuoruuden elänyt Pinja kokee, että nuorilla on vielä kynnys hakea tukea. Vaikuttajana hän on myös usealle nuorelle turvallinen aikuinen, jolle voi kertoa elämästä ja kysyä vinkkejä.

Reija Paananen toimii tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan erityisasiantuntijana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Reija on sosiaalilääketieteen dosentti, jonka erityisasiantuntemuksena on nuorten hyvinvointi. Hän on myös Zekin kehittäjähankkeen projektipäällikkö.

Leena Suurpää toimii Nuorten turvatalotoiminnan johtajana Suomen Punaisessa Ristissä. Leena on nuorisotutkimuksen dosentti, joka kiinnostuu monitieteisesti ja -kenttäisesti nuorten ja kansalaistoiminnan sekä auttamisen ja solidaarisuuden ilmiöistä.