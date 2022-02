Diakonissalaitoksen Asunto ensin -työ kiinnostaa maailmalla

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä on laskussa. Asunto ensin -malli on osoittanut toimivuutensa, minkä totesi tänään myös Diakonissalaitoksella vieraillut Ranskan asuntoministeri Emmanuelle Wargon.

Palvelualuejohtaja Minna Kiviaho Diakonissalaitoksen Hoivalta, Ranskan asuntoministeri Emmanuelle Wargon ja Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström. Taustalla Hia-asumisyksikkö. Kuva: Diakonissalaitos

Ranskan asuntoministeri Emmanuelle Wargon vieraili Diakonissalaitoksella Helsingissä tänään torstaina 10. helmikuuta tutustumassa Diakonissalaitoksen Hoivan Asunto ensin -työhön. Vierailu tapahtui ministeri Wargonin aloitteesta. - Olemme erittäin ilahtuneita, että saimme esitellä asunnottomuuden poistamiseksi tekemäämme työtä ministeri Wargonille. Vierailu on jälleen osoitus siitä, että suomalainen Asunto ensin -työ nähdään merkittävänä myös maailmalla ja siitä halutaan ottaa mallia, huomauttaa Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström. Suomessa oli vuonna 2021 ARAn tilastojen mukaan noin 4 340 asunnotonta. - Tällä hetkellä Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä laskee, eikä tämä hyvä kehitys ole tapahtunut sattumalta, vaan monet tahot ovat tehneet jo vuosia järjestelmällisesti työtä asunnottomuuden poistamiseksi, Holmström jatkaa. Hätämajoituksesta pysyvään asumiseen Asunto ensin -malli lähtee ajatuksesta, että oma koti on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Asunto on myös perusta kuntoutumiselle ja esimerkiksi päihteettömyyttä ei voi asettaa asunnon saamisen ehdoksi. - Toisaalta pelkkä asunto ei riitä, vaan asumiseen tarvitaan myös eriasteista tukea. Siksi Suomessa on kehitetty asunnottomuustyön mallia, johon kuuluu olennaisesti henkilöstön vahva, moniammatillinen osaaminen sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen, sanoo asumisen palveluista vastaava johtaja Minna Kiviaho Diakonissalaitoksen Hoivalta. Ministeri Emmanuelle Wargon seurueineen vieraili vaativaa tehostettua palveluasumista tarjoavassa Hia-asumisyksikössä. Ministeri oli vaikuttunut näkemästään. - Meillä on samat ongelmat asunnottomuuden poistamisessa, mutta Suomessa aloitettiin aiemmin ja täällä on siksi tästä työstä vähän enemmän kokemusta, ministeri Wargon totesi tilaisuudessa. Kiviaho ja Holmström korostavat, että väliaikainen hätämajoitus ei ole kestävä ratkaisu asunnottomuuden poistamiseen, vaan tarvitaan pysyviä, kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Tämä on myös yhteiskunnan näkökulmasta edullisinta. - Tutkimusten mukaan yhden pitkäaikaisasunnottoman asuttaminen säästää vuositasolla noin 15 000 euroa yhteiskunnan varoja muun muassa vähentyneinä terveydenhuollon kustannuksina. Puhumattakaan asunnottomuuden poistamisen inhimillisistä vaikutuksista, Holmström toteaa. Lisätietoja Diakonissalaitoksen Hoivan Asunto ensin -palveluista. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Olli Holmström, Diakonissalaitos

p. 050 483 6313, olli.holmstrom@hdl.fi Palvelualuejohtaja Minna Kiviaho, Diakonissalaitoksen Hoiva

p. 050 502 7574, minna.kiviaho@hoiva.fi

Yhteyshenkilöt

Palvelualuejohtaja Minna Kiviaho Diakonissalaitoksen Hoivalta, Ranskan asuntoministeri Emmanuelle Wargon ja Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström. Taustalla Hia-asumisyksikkö. Kuva: Diakonissalaitos

