Diana Gabaldonin Matkantekijä saa vihdoin jatkoa – Gummerus julkaisee sarjan yhdeksännen romaanin ensi keväänä

Anuirmeli Sallamo-Lavi aloitti sarjan kääntämisen vuosituhannen vaihteessa ensimmäisestä kirjasta Muukalainen.

- Työ tuntuu innoittavalta, vaikka työmaa on julmetun iso. Henkilöhahmot ovat onneksi kuitenkin kuin oman perheen jäseniä, joten kunkin ilmaisu on tuttua ja nousee ikään kuin selkärangasta, Sallamo-Lavi kertoo.

- Kertokaa se mehiläisille -kirjan kääntäminen on ollut sikäli erityinen prosessi, että sen kuluessa Matkantekijät-faniporukka vieraili luonani Vääksyssä. He auttoivat etsimään kysymiäni kohtia edellisistä osista ja ottipa yksi heistä jopa ensilukijan vastuullisen tehtävän kontolleen.

Kertokaa se mehiläisille alkaa vuodesta 1779. Jamie Fraser ja Claire Randall ovat viimein löytäneet takaisin toistensa luo ja rakentavat uutta elämää Pohjois-Amerikan siirtokunnissa. Jamien ja Clairen tytär Brianna on selvinnyt omista koettelemuksistaan mutta miettii, oliko pako vanhempien luo kuitenkaan turvallisin valinta.

Diana Gabaldon on valtavan suosittu ja rakastettu yhdysvaltaiskirjailija. Hänet tunnetaan erityisesti Matkantekijä-kirjasarjasta, jonka pohjalta on tehty myös menestys-tv-sarja Outlander – Matkantekijä. Gabaldonin kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa kappaletta 114 maassa ja 38 kielellä.

Diana Gabaldon: Kertokaa se mehiläisille, osat 1 ja 2

alkuteos Go Tell The Bees That I Am Gone

Suomentanut Anuirmeli Sallamo-Lavi

Osa 1: Noin 630 sivua, ilmestyy äänikirjana 5.6.2023

Osa 2: Noin 770 sivua, ilmestyy äänikirjana 22.6.2023

Lukija: Karoliina Kudjoi

