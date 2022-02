Digikolikoista ravintola-alan pelastus korona-ahdingossa

Ensimmäistä kertaa Suomessa ravintolassa käyttöön otettu konsepti on win-win-tilanne sekä asiakkaille että yrittäjälle. Happy Hour Restaurants Oy:n digikolikko-asiakkaat saavat muun muassa VIP-kortteja ja monia muita etuja yhtiön ravintoloihin, kuten Oktoberfest-lippuja sekä kutsuja erilaisiin tapahtumiin ja kantisiltoihin.

Digitaalisia kolikoita voi ostaa HHR-ketjun järjestämästä kolikkoannista. Mitä enemmän asiakas ostaa digikolikoita, sitä vähemmän hänen niistä tarvitsee maksaa. Alennusta saa myös alkoholijuomista.

Digikolikot säilyvät kätevästi puhelimen sovelluksessa ja niillä on helppo maksaa kaikissa HHR-ketjun ravintoloissa vain näyttämällä puhelinta.

Konseptissa yhdistyy erilaisia elementtejä kanta-asiakasohjelmista ja digitaalisista maksutavoista. Digikolikkoannin toteuttaa digitoimisto Sterly Oy.



Koronakriisi jättää pitkät jäljet ravintoloyrityksille



HHR-ravintoloiden toimitusjohtaja Tarja Palomäki muistuttaa, että koronakriisi on saattanut ravintolat tukalaan asemaan ja että kriisin seurauksista kärsimme vielä pitkään.

”Teimme viime vuonna osakeannin Storyvillelle, mikä oli jättimenestys. Myimme 200 000 euroa täyteen alle viikossa. Koronakriisin pitkittyminen vaatii uusia toimenpiteitä ja tämä digikolikkoanti on tätä päivää”, Palomäki perustelee.

Ravintolakonsernin omistajat toivovatkin nyt asiakkailtaan vahvaa tukea pitkittyneen koronakriisin aiheuttamien vaikeuksien selättämiseksi.

“Olemme päättäneen selviytyä tästä kriisistä. Tämä on täysin uusi toimintatapa ja innovointi ravintola-alalle”, Palomäki tähdentää.



Happy Hour Restaurants Oy on perheyritys, jonka vanhin ravintola Storyville täytti lauantaina 29. tammikuuta kunnioitettavat 29 vuotta. Rymy-Eetu on jo 14-vuotias. Tarja Palomäen mukaan näiden legendaaristen paikkojen säilymisestä taistellaan nyt.



Pelimaailman liiketoimintamalli ravintoloille

Digitaaliset kolikot maksuvälineinä on tuttu konsepti pelimaailmasta. Erityisesti milleniaalit karttavat perinteisiä kanta-asiakasohjelmia, mutta he ovat tottuneet käyttämään digikolikoita.

”Digikolikkokampanjassa Sterly Oy tuokin käytännössä tietokonepelien liiketoimintamallin perinteisille toimialoille”, toteaa Sterly Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Parviainen.

Lue lisää HHR -ravintoloiden digikolikkoannista ja osta omasi verkkokaupasta osoitteesta https://kolikot.hhr.fi/.



Kiinnostuitko kampanjasta? Toimi näin:

1. Mene sivulle https://kolikot.hhr.fi

2. Valitse haluamasi paketti ostoruudusta (VIP, Pronssi jne.)

3. Syötä puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi

4. Järjestelmä lähettää puhelimeesi koodin. Kirjoita tämä koodi ostoruutuun.

5. Valitse maksutavoista mieluisin ja maksa ostos.

6. Valmista! Sinulle ilmoitetaan, kun kolikot ovat käytettävissäsi.