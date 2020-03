Digikotikäynnit pitävät asuntokauppaa liikkeessä: arviokäyntipyynnöt kääntyneet uudelleen nousuun

Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälän mukaan maaliskuun puolivälissä alkanut poikkeusaika näkyy yllättävän vähän päättyvän maaliskuun asuntokaupan kokonaiskuvassa. Kiinteistömaailma-ketjun maaliskuun 2020 välitystuottokertymä näyttää ylittävän viime vuoden vastaavan kuukauden luvut. Kauppoja on viety viime viikkoina maaliin hyödyntäen yhä enemmän digitaalista asuntokauppaa eli DIAS-alustaa, jossa myyjä ja ostaja voivat allekirjoittaa asuntokaupat ilman fyysistä tapaamista.

Kyhälä toteaa, että päättyvä maaliskuu toki kerää vielä poikkeustilaa edeltävänä aikana tehdyn työn satoa, mutta myöntää yllättyneensä markkinoiden aktiivisuudesta.



"Lähikuukausien kannalta ratkaisevaa on, miten uusia kohteita saadaan myyntiin, sillä ostaja-asiakkaita on liikkeellä odotuksia enemmän. Erittäin hyvä signaali on se, että jo viime viikolla meitä kutsuttiin myyntiä edeltäville arviokäynneille enemmän kuin edellisviikolla, vaikka toki olemme vielä normaalitasosta jäljessä. Olemme kertoneet asiakkaille mahdollisuudesta tavata meidät myös etänä eli digikotikäynnillä, ja näitä tapaamisia sovitaankin jatkuvasti isompi osuus", Kyhälä sanoo.

Myös ostaja-asiakkaiden kyselyt myynnissä olevista kohteista kääntyivät viime viikolla kasvuun. Ne ovat palautuneet jo lähes viime vuoden maaliskuun tasolle. Ostajapuolella yhteydenottojen määrän palautuminen on siten ollut uusien kohteiden aloituskeskusteluja nopeampaa.

"Ihmisten tarpeet eivät ole muuttuneet mihinkään. Ja kun on tarve, syntyy myös halu löytää keinot asian ratkaisemiseen, vaikka sitten uudella tavalla. Nopeasti yleistyneet digikotikäynnit ja digikaupan lisääntynyt käyttö kertovat siitä, että ihmiset – sekä omat työntekijämme että asiakkaat – ovat yllättävänkin joustavia uusien tilanteiden edessä", Kyhälä pohtii.

Kiinteistömaailma-ketju on asuntokauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälittäjä.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Risto Kyhälä, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800