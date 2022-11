Digitaalisen kaupankäynnin ekosysteemin kasvua kiihdytetään yritysjärjestelyin

Omistusjärjestelyiden ja toimintojen tehostamisentavoitteena on yritysten muodostaman digitaalisen kaupan ekosysteemin kasvun vauhdittaminen. Yritysryhmän liikevaihto on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana: vuoden 2019 noin 5 miljoonan euron liikevaihtotasolta arviolta noin 25 miljoonaan euroon vuonna 2022. Järjestelyllä tähdätään kasvun vauhdittamiseen. Tavoitteena on saavuttaa noin 100 miljoonan euron liikevaihtotaso strategiakauden aikana.

Omistus- ja yritysjärjestelyjen myötä syntyy kansainvälisestikin uniikki ja avoin kauppapaikkaekosysteemi. Siinä yhdistyvät konserniyritysten monipuoliset B2B ja B2C verkkokaupankäynnin kauppapaikat, elintarvike- ja verkkokaupan logistiikan palvelut sekä niihin liittyvä ohjelmisto-osaaminen ja -ratkaisut. Tarjoamme ekologisemman ja kustannustehokkaamman kaupankäynnin mallin, jossa yhdistämme tavara- ja tietovirrat asiakkaiden ja kaikkien toimijoiden eduksi pienemmällä riskillä ja ilman kynnyksiä.

Toimintojen uudelleenjärjestelyn kautta muodostuu vahvempi organisaatio ja kumppaniverkosto. Lisäksi muodostuva kokonaisuus tulee olemaan taloudellisesti huomattavasti vahvempi mahdollistaen tarvittavat investoinnit teknologiaan ja kasvun rakentamiseen Suomessa ja kansainvälisesti. Yritysjärjestelyn ja toimintojen uudelleen järjestelyn aikana yhtiöt jatkavat toimintaansa itsenäisesti, niiden nykyiset palvelut jatkuvat ennallaan ja palveluiden kehittämistä ja asiakasprojekteja jatketaan suunnitelmien mukaisesti.

Toimintojen uudelleenjärjestelyjen valmistelusta vastaamaan on nimitetty seuraavat henkilöt:

Storeverse Oy:n toimitusjohtaja Peter Klenberg , hankejohtaja (peter@storeverse.io)

, hankejohtaja (peter@storeverse.io) Collico Oy:n ja LogXellence Oy:n toimitusjohtaja Jari Rinnekoski , logistiikkatoiminnot (jari.rinnekoski@collico.fi)

, logistiikkatoiminnot (jari.rinnekoski@collico.fi) Seulo Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Toivonen , digitaalinen kauppapaikka (petri.toivonen@kauppahalli24.fi)

, digitaalinen kauppapaikka (petri.toivonen@kauppahalli24.fi) Suppilog Oy:n toimitusjohtaja Harri Eskelin (harri.eskelin@suppilog.fi)





Yritysten esittely



Seulo Palvelut on suomalaisen ruokaverkkokaupan pioneeri ja kasvuyritys, jonka verkkokauppoja ovat kuluttajamyynnissä Kauppahalli24 ja Luomuntarina sekä yritysmyynnissä Kauppahalli24 Business ja Lahjalaatikossa. Kauppahalli24.fi on tunnetuin kauppamme, joka on toiminut jo 10 vuotta ja tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan valikoiman päivittäistavaroita kuluttajille edullisesti kotiin toimitettuna. Meillä ei ole kivijalkakauppaa, vaan tuoreet tuotteet tulevat keräilyymme vasta asiakkaan tilauksen perusteella. Teemme pientuottajien kanssa reilut sopimukset.

www.kauppahalli24.fi - www.lahjalaatikossa.fi - business.kauppahalli24.fi

Suppilog on kansainvälistyvä suomalainen teknologiayhtiö, joka on toiminut jo yli 11 vuoden ajan B2B marketplace -teknologiansa kehittäjänä ja kaupallistajana. Yhtiön palvelu mahdollistaa kehittämällään markkinapaikallaan myyjäyritysten ja ostajayritysten tehokkaamman kaupankäynnin, koontilogistiikan ja -laskutuksen älykkäänä palvelukokonaisuutena. Suppilogin ensisijaisena tehtävänä on tehostaa myyntiä, ostamista ja jakelua - alusta on sittemmin kasvanut monipuoliseksi hyötyjen tuottajaksi tavarakaupan osapuolille myös markkinointiin, tuotetietojen hallintaan ja myyntikanavien asiakkaiden helpompaan hallinnointiin. Suppilog on saavuttanut vakiintuneimman asemansa apteekki-, ravintola- ja päivittäistavarakaupan toimialoilla, joissa se palvelee tuhansia ostaja- ja satoja myyjäyrityksiä.

www.suppilog.fi

Collico-LogXellence on vahvasti kasvava täyden palvelun logistiikkayritys erikoistumisalueena elintarvikelogistiikka ja verkkokaupan logistiikka. Collico Oy on perustettu vuonna 2019. LogXellence Oy sulautuu Collico Oy:öön 1.1.2023. Palvelutarjontamme sisältää tuotteiden varastoinnin, keräilyn rullaradalla sekä muilla tarvittavilla menetelmillä, pakkauspalvelut, monipuoliset lisäarvopalvelut sekä elintarvikekuljetukset. Automatisoitu keräilyjärjestelmä on parhaillaan käyttöönottovaiheessa. Järjestelmä mahdollistaa jopa 40.000 tuotenimikkeen tehokkaan keräilyn.

www.collico-logxellence.fi





Storeverse on ohjelmistoyhtiö, joka kehittää digitaalisen kaupankäynnin SaaS-palvelualustaa. Ohjelmisto mahdollistaa sekä digitaalisten kauppapaikkojen toteuttamisen että yrityskohtaiset verkkokaupat. Yritys on perustettu vuonna 2020. Palvelualustan ensimmäiset kehitysvaiheet ovat valmistuneet vuoden 2022 aikana ja yhtiön liiketoiminta on käynnistymässä.

Petri Heino Collico Oy, LogXellence Oy, Storeverse Oy, Hallituksen pj.

Perttu Tevanen Suppilog Oy, Hallituksen pj.

Erkki Timmerbacka Seulo Palvelut Oy, Hallituksen pj.