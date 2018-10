Digitalisaatio ja pilvipohjainen kehitys: Onrego toteuttaa Kevan uuden mallin

Onrego on valittu Kevan uudeksi pilvi- ja kapasiteettipalvelukumppaniksi. Sopimus on solmittu neljäksi vuodeksi. Sopimus kattaa Kevan sovelluksien ajoalustan tuen, ylläpidon ja kehityksen Managed Cloud -mallilla. Managed Cloud -kumppanina Onrego tuottaa uudenlaisen pilvipohjaisten ratkaisuiden ja sovelluksien kehitysmallin.

Kumppani vision toteuttamiseen

Onrego on valittu Kevan uudeksi pilvi- ja kapasiteettipalvelukumppaniksi. Sopimus on solmittu neljäksi vuodeksi.

- Haimme kumppania, joka pystyy tukemaan Kevaa pilvisiirtymässä. Ennakoimme tulevaa ja teemme muutoksia askel kerrallaan. Omaan konesaliin rakennettavan uuden teknisen alustan (HCI) kautta siirrämme vaiheittain Kevan tietojärjestelmät pilveen, kertoo Kevan IT-päällikkö Juha Mäkinen.

Uuden alustan ja pilvipalveluiden käyttöönotto istuu pitkän tähtäimen visioon ja suunnitelmaan hyvin. Keva haluaa kehittyä digilähtökohdista ja alustaratkaisulla tuetaan Kevan digivision toteutumista.

Portaittain pilveen

- Kaikkea ei kannata tehdä kerralla. Siksi tarvitsemme kumppanin, joka rakentaa ja kehittää seuraavien vuosien aikana inframme sellaiseksi, että pystymme hyödyntämään kaikki tulevaisuuden ratkaisut, jatkaa Mäkinen. - Kun palvelut siirtyvät pilvialustalle, haluamme varmistaa, että Kevalla on siihen täydet valmiudet. Valmistautuessa pilvipalveluihin olemme perehtyneet eri ratkaisuihin, päivittäneet omaa osaamistamme ja hankkineet niistä myös käytännön kokemusta, lopettaa Mäkinen.

Sopimus kattaa Kevan sovelluksien ajoalustan tuen, ylläpidon ja kehityksen Managed Cloud -mallilla. Managed Cloud -kumppani tuottaa uudenlaisen pilvipohjaisten ratkaisuiden ja sovelluksien kehitysmallin. Onrego on nimenomaan tätä; moderni, pilvipohjaista sovelluskehitystä tukeva kumppani.

Tukemassa asiakasta muutoksessa

- Vahva visio meillä on jo pitkään ollut se, että kokonaisulkoistukset tulevat kuolemaan. Pilvipalveluiden yleistyminen muuttaa tarvetta ja rakennetta, miten palveluita tuotetaan ja minkälaista tukea ja ylläpitoa tarvitaan, kertoo Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki. – Pilveistymisen seurauksena on palveluiden pirstoutuminen, joten tarvitaan uudenlaista osaamista. Hyvänä esimerkkinä on palvelimettomat (serverless) -teknologiat.

- Meidän roolimme tässä on varmistaa, että pilvipohjaiset infraresurssit ovat saatavilla asiakkaille ja heidän sidosryhmilleen sekä asiakkaan käyttämille sovelluskehitystiimeille. Häiriön- ja muutoksenhallinta on tässä tärkeänä osana. Näkemyksemme mukaan DevOps on hyvä malli. Kun asiakas ja kumppani toimivat DevOps-mallilla sovituilla säännöillä ja määritellyillä vastuualueilla, varmistamme, että tuotanto toimii virheettömästi ja oikein, jatkaa Mäki.

- Meistä on hienoa, että Keva on ollut edelläkävijänä miettimässä kokonaisulkoistuksen mallia uudestaan ja ottavat käyttöön uudenlaisen tavan hankkia palveluita. Koemme, että pystymme olemaan heille erittäin hyvä kumppani. Toivomme, että Kevan esimerkin kautta rohkaisemme monia muita organisaatioita tekemään asiat niin kuin ne pitäisi nykyaikana tehdä. Meistä Keva saa ketterän ja aikaansa seuraavan kumppanin, lopettaa Mäki.