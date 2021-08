Digitalisaatio mullistaa myyjien ja markkinoijien työuria

Myyntityön arvostusta parannetaan konkreettisilla teoilla – MMA kumppaniksi merkittävään myyntikilpailuun 27.2.2020 08:30:00 EET | Tiedote

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on jälleen mukana tukemassa myynnin alan koulutusta Suomessa. MMA on kumppanina Haaga-Helia ammattikorkeakoulun järjestämässä Best Seller Competition 2020 -kilpailussa, jossa etsitään Suomen parasta myyjää alan korkeakouluopiskelijoiden joukosta.