Digitoidun lehtiaineiston tutkimuskäyttö jatkuu vuosina 2023–2027

Kansalliskirjaston ja Kopioston uusi Tutkain-sopimus tuo käyttäjälle ensi vuoden alusta alkaen entistä laajemman aineiston: vuoden 2021 loppuun mennessä julkaistut lehdet. Solmitun sopimuksen mukaisesti tekijänoikeudenalaisia digitoituja lehtiä voivat käyttää sopimukseen liittyneiden korkeakoulujen tutkijat, tutkimusta opettava henkilökunta ja gradua tai muuta tutkimuksellista opinnäytetyötä tekevät opiskelijat.

Kansalliskirjaston johtaja Kimmo Tuominen iloitsee tutkijoiden puolesta: ”Uusi sopimus tuo runsaan ja tuoreen lehtiaineiston tutkijoiden käyttöön. Avattavaan aineistoon sisältyvät myös koronavuodet 2020 ja 2021, jotka ovat kiinnostavia muun muassa yhteiskunta- ja terveystieteellisesti orientoituneen tutkimuksen kannalta.”



Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen pitää uutta sopimusta tärkeänä: ”Olemme mielellämme mukana mahdollistamassa lehtiaineistojen laajaa ja vastuullista tutkimuskäyttöä. Näin myös sanoma- ja aikakauslehtien tekijät ja kustantajat saavat teostensa käytöstä heille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset kauttamme.”

Tutkain-sopimukseen liittyneiden korkeakoulujen tunnistautuneet tutkijat voivat selata, hakea ja lukea lehtiä Kansalliskirjaston digi.kansalliskirjasto.fi-palvelussa(avautuu uuteen välilehteen). Sopimus mahdollistaa myös tiedonlouhinnan.

Vuoden 2023 alusta tutkimuskäyttö on mahdollista seuraavien yliopistojen ja korkeakoulujen tunnuksilla palvelussa digi.kansalliskirjasto.fi(avautuu uuteen välilehteen):

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Helsingin yliopisto

Lapin yliopisto

Lapin ammattikorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto

Oulun ammattikorkeakoulu

Taideyliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademi

Kansalliskirjaston ja Kopioston yhteisessä Tutkain-hankkeessa on avattu digitoitua lehtiaineistoa tutkimuskäyttöön. Vuoden lopussa päättyvän sopimuksen mukaisesti tutkimuskäytössä ovat olleet vuonna 2018 ja sitä aiemmin julkaistut lehdet.

Kaikkiaan uusittu Tutkain-sopimus tuo tutkimuskäyttöön yhdeksän miljoonaa sivua sanoma- ja aikakauslehtiä. Osa lehdistä on digitoitu koko ilmestymisensä ajalta. Kaikki sanomalehdet on digitoitu takautuvasti 1940-luvulle asti ja lisäksi on digitoitu kaikki ilmestyneet numerot kattavasti 2017 alkaen nykypäivään.

- - - - - - - - - - - - -

Kaikille avoimia sanoamalehti- ja aikakauslehtiaineistoja digi.kansalliskirjasto.fi(avautuu uuteen välilehteen):ssä ovat

Kaikki digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet vuoteen 1939. Yleisökäytön mahdollistaa Kansalliskirjaston ja Kopioston sopimus, jonka voimassaoloa jatketaan vuoden 2023 loppuun.

Lisäksi ruotsinkielisten lehtien digitointihankkeessa digitoidut Suomen ruotsinkieliset sanomalehdet on avattu vuoden 1949 loppuun viisivuotiskaudelle 2022-2026.

- - - - - - - - - - - - -