Lehdistötiedote 2.2.2022 klo 8.35

Digiyhtiö Efima Oy suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle

Efima Oy (”Efima” tai ”Yhtiö”), suomalainen digiyhtiö, joka tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalveluilla, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle (”Listautuminen”).

Listautumisannin tavoitteena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen ja kasvustrategian toteuttamisen edistäminen. Listautumisannin odotetaan myös kasvattavan Efiman tunnettuutta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa sekä parantavan Efiman kykyä houkutella mahdollisia uusia työntekijöitä, minkä odotetaan vahvistavan Efiman kilpailukykyä. Listautumisanti mahdollistaa myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisääntyneen osakkeen likviditeetin johdosta Efima voisi myös tehokkaammin käyttää osakkeitaan työntekijöiden sitouttamisessa sekä maksuvälineenä mahdollisissa täydentävissä yritysostoissa.

Suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiön on tarkoitus kerätä noin 6 miljoonan euron bruttovarat osakeannilla, minkä lisäksi eräiden Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien on tarkoitus myydä osakkeitaan. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat ensisijaisesti taserakenteen vahvistamiseen ja toissijaisesti strategiansa toteuttamiseen eli mahdollisiin täydentäviin yritysostoihin, tuotekehitykseen ja palveluiden tuotteistamiseen.

Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Ankkurisijoittajat”) ovat molemmat erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen, jossa ne tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa tarjottavia osakkeita yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla lopullisella merkintähinnalla edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 35 miljoonaa euroa ja että Yhtiö kerää Listautumisannilla enintään 6 miljoonan euron bruttovarat.

Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen kommentoi:

”Olemme Efiman perustamisesta lähtien uskoneet vahvasti pilvipalveluiden yleistymiseen suurten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon ja toiminnanohjauksen prosesseissa. Meillä on alusta lähtien ollut yhteinen visio digiyhtiöstä, jonka asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa erinomaiseen palveluun ja jonka työntekijät voivat hyvin sekä kokevat onnistuvansa ja kehittyvänsä asiantuntijatyössään.

Vuonna 2009 alkanut matkamme on tuonut meidät pitkälle. Efima on tänä päivänä kasvavilla pilvipalvelumarkkinoilla fokusoituneesti toimiva digiyhtiö – asiakkaidemme kasvun ja uudistumisen kumppani. Pilvipohjaisen taloushallinnon, liiketoimintaprosessien sekä digitalisaation osaamisemme ja tarkoin valitut teknologia-alustamme palvelevat yhä laajenevaa asiakaskuntaamme ja luovat meille mahdollisuuksia kasvavassa markkinassa.

Vahva yrityskulttuurimme ja työntekijäkeskeisyytemme edistävät innovaatioita ja myönteisiä liiketoimintatuloksia, joista on osoituksena keskimäärin 26 prosentin liikevaihdon vuosittainen kasvu tilikausilla 2014–2021. Olemme nyt uuden kynnyksellä ja valmiina seuraavaan kasvuloikkaan.”

Efiman hallituksen puheenjohtaja Minna Alitalo kommentoi:

”Efiman kasvustrategiaa tukevat useat ajurit. Digitalisaatio ja sen nopea kehittyminen on keskeinen Efimaan vaikuttava megatrendi, jota Covid-19-pandemia on kiihdyttänyt entisestään. Digitalisaatio vahvistaa myös pilvisiirtymää keskisuurten ja suurten yritysten ohjelmistomarkkinoilla.

Tavoitteenamme on vuoteen 2024 yltävän strategiakauden aikana kaksinkertaistaa Efiman liikevaihto sekä kasvattaa jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon ja omien tuotteiden osuutta yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Uskomme saavuttavamme tavoitteet vahvalla orgaanisella kasvulla ja panostamalla myyntiin ja markkinointiin. Tämän lisäksi etsimme sopivia yritysostokohteita kasvun tukemiseksi. Lisäksi panostamme innovointiin sekä tuote- ja palvelukehitykseen. Suunnitellun listautumisen ja listautumisannin tavoitteena on tukea Efiman kasvustrategian toteuttamista.”

Efima lyhyesti

Digiyhtiö Efima tukee ja tehostaa suurten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa pilvipohjaisilla taloushallinnon, toiminnanohjauksen ja älykkään automaation ratkaisuilla ja digitaalisilla taloushallintopalveluilla. Efiman palveluksessa oli 280 työntekijää 30.11.2021. Efima-konsernin (sisältäen Efiman ja Dooap Inc:n) liikevaihto oli 31.5.2021 päättyneellä tilikaudella 22,7 miljoonaa euroa. Dooap-liiketoiminta eriytettiin Yhtiöstä liiketoimintakaupalla kesäkuussa 2021, ja Yhtiön liikevaihto oli 30.11.2021 päättyneellä kuuden kuukauden ajanjaksolla 12,2 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella.

Strategia

Efima on asettanut tilikaudet 2022–2024 kattavan strategiakauden tavoitteet asiakasarvon, työntekijäarvon ja liiketoiminta-arvon näkökulmasta seuraavasti.

Asiakasarvo : Asiakkaille Efima on alan luotetuin ja arvostavin kumppani, joka haastaa asiakkaansa parhaisiin ratkaisuihin. Efima lupaa tarjota asiakkailleen alan parasta osaamista ja näkemyksellisyyttä.

: Asiakkaille Efima on alan luotetuin ja arvostavin kumppani, joka haastaa asiakkaansa parhaisiin ratkaisuihin. Efima lupaa tarjota asiakkailleen alan parasta osaamista ja näkemyksellisyyttä. Työntekijäarvo : Työntekijöille Efimalla on tilaa aitoudelle, uteliaisuudelle ja asiantuntijana kehittymiselle. Efima tunnetaan kulttuuristaan, ja Yhtiö panostaa jatkuvasti efimalaisten hyvinvointiin.

: Työntekijöille Efimalla on tilaa aitoudelle, uteliaisuudelle ja asiantuntijana kehittymiselle. Efima tunnetaan kulttuuristaan, ja Yhtiö panostaa jatkuvasti efimalaisten hyvinvointiin. Liiketoiminta-arvo: Strategiakauden lopussa Efima on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa ja kasvattanut jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon ja omien tuotteidensa liikevaihdon osuutta kokonaisliikevaihdosta. Efima on kasvanut valitsemaansa suuntaan pitäen kiinni markkinaa haastavasta innovatiivisesta kasvukulttuuristaan.

Efiman tilikaudet 2022–2024 kattavan strategiakauden keskeiset painopistealueet ovat:

Kasvutavoitteita tukevat investoinnit osaamiseen, yrityskulttuuriin ja tarjoomaan : Kasvun mahdollistamiseksi Yhtiö aikoo lisätä panostuksia uusiin teknologioihin, toimialaosaamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä henkilöstön ja organisaation kehittämiseen. Panostuksia aiotaan lisätä myös rekrytointiin ja Yhtiön työnantajanbrändin sekä yleisen tunnettuuden kasvattamiseen.

: Kasvun mahdollistamiseksi Yhtiö aikoo lisätä panostuksia uusiin teknologioihin, toimialaosaamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä henkilöstön ja organisaation kehittämiseen. Panostuksia aiotaan lisätä myös rekrytointiin ja Yhtiön työnantajanbrändin sekä yleisen tunnettuuden kasvattamiseen. Skaalautumiskyvykkyyden kehittäminen :Efima aikoo keskittyä rakenteiden, sisäisten prosessien ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen tukemaan voimakasta kasvua ja skaalautumista.

:Efima aikoo keskittyä rakenteiden, sisäisten prosessien ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen tukemaan voimakasta kasvua ja skaalautumista. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen :Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon sekä omien tuotteiden liikevaihdon osuutta kokonaisliikevaihdosta. Tavoitteen saavuttamiseksi Yhtiö aikoo lisätä panostuksia omien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

:Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon sekä omien tuotteiden liikevaihdon osuutta kokonaisliikevaihdosta. Tavoitteen saavuttamiseksi Yhtiö aikoo lisätä panostuksia omien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Täydentävät yritysostot: Yhtiön tavoitteena on vahvistaa orgaanista kasvua ja omaa kilpailukykyä täydentävillä yritysostoilla. Yritysostot kohdistuvat Yhtiön johdon arvion mukaan pienempiin osaamisintensiivisiin yhtiöihin.

Keskeiset vahvuudet

Efiman johto uskoo seuraavien tekijöiden olevan Efiman keskeisiä vahvuuksia:

Kasvavilla pilvipalvelumarkkinoilla fokusoituneesti toimiva digiyhtiö

Yksi Suomen johtavista taloushallinnon, liiketoimintaprosessien ja digitalisaation asiantuntijoista

Suurista ja keskisuurista yrityksistä koostuva uskollinen asiakaskunta

Vahva yrityskulttuuri

Selkeä strategia ja useita mahdollisia kasvun ajureita kasvutavoitteiden saavuttamiseksi

Nopeasti kasvanut liiketoiminta, josta merkittävä osa on jatkuvaksi arvioitua liikevaihtoa

Liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiöllä on tilikaudet 2022–2024 kattavalle strategiakaudelle seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet:

Voimakas kasvu valitussa ja nopeasti kasvavassa markkinassa nykyisellä tarjoomalla ja palveluilla

Jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon sekä omien tuotteiden liikevaihdon osuuden kasvattaminen kokonaisliikevaihdosta

Orgaanisen kasvun ja oman kilpailukyvyn vahvistaminen täydentävillä yritysostoilla.

Yhtiöllä on tilikaudet 2022–2024 kattavalle strategiakaudelle seuraavat taloudelliset tavoitteet:

Orgaaninen liikevaihdon kasvu yli 20 prosenttia vuodessa

EBITA-marginaali yli 10 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä.

Yhtiön hallitus on asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa liikevaihto strategiakauden aikana noin 45 miljoonaan euroon. Tämä tavoite sisältää myös mahdollisen epäorgaanisen kasvun.

Lisäksi Yhtiöllä on seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

orgaaninen liikevaihdon kasvu 10–15 prosenttia yli ajan

EBITA-marginaali 15–20 prosenttia yli ajan.

Keskeisiä tunnuslukuja

Yhtiö 1.6.–30.11.2021 Yhtiö 1.6.–30.11.2020 Konsernin 31.5.2021

päättynyt tilikausi Konsernin 31.5.2020 päättynyt tilikausi Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) (FAS) (FAS) (FAS) (FAS) Liikevaihto 12 2221 10 340 22 6981 17 6611 Liikevaihdon kasvu, % 18,2 % 43,1 % 28,5 % 10,0 % Jatkuvaksi arvioidun liikevaihdon2 osuus liikevaihdosta, % 67,7 % 66,9 % 62,0 % 65,0 % Käyttökate 397 588 485 -91 Oikaistu käyttökate3 397 1 210 1 771 1 346 Käyttökate, % 3,3 % 5,7 % 2,1 % -0,5 % Oikaistu käyttökate, % 3,3 % 11,7 % 7,8 % 7,6 % EBITA 383 352 16 -473 Oikaistu EBITA4 383 1 198 1 751 1 312 EBITA, % 3,1 % 3,4 % 0,1 % -2,7 % Oikaistu EBITA, % 3,1 % 11,6 % 7,7 % 7,4 % Liikevoitto 3831 352 161 -4731 Liikevoittoprosentti, % 3,1 % 3,4 % 0,1 % -2,7 % Nettotulos 221 195 -3031 -7861 Osakekohtainen tulos 0,00 0,03 -0,05 -0,12 Käyttöpääoma 1 104 2 278 1 205 1 677 Nettokäyttöpääoma -1 656 -1 341 -1 290 335 Korollinen nettovelka 4 209 2 332 3 015 3 666 Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 6 tai 12 edelliseltä kuukaudelta, suhdeluku 10,6 1,9 1,7 2,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,1 % 24,9 % -45,5 % -88,4 % Sijoitetun pääoman tuotto % ennen veroja (ROCE) 9,9 % 7,4 % 0,6 % -10,9 % Omavaraisuusaste, % 6,7 % 8,9 % 8,0 % 9,0 % Nettovelkaantumisaste % 595,2 % 240,4 % 422,7 % 590,1 % Korollinen nettovelka/käyttökate, % 1 060,8 % 396,2 % 621,8 % -4 025,4 % Aktivoidut kehitysmenot 58 621 1 544 1 132 Aktivoidut kehitysmenot, % liikevaihdosta 0,5 % 6,0 % 6,8 % 6,4 % Investointikustannukset, netto (Net CapEx) 58 621 1 544 1 149 Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin tilikauden aikana 275 212 245 186 Henkilöstön kokonaismäärä kauden lopussa 280 221 298 211

1Merkityt luvut ovat tilintarkastettuja. Muut luvut ovat tilintarkastamattomia.

2Jatkuvaksi arvioitu liikevaihto perustuu Yhtiön toteutuneisiin taloudellisiin tietoihin. Jatkuvaksi arvioitua liikevaihtoa laskettaessa on huomioitu sellaisten sopimusten tuottama liikevaihto, joiden kesto on vähintään seuraavat 12 kuukautta, sekä niiden jatkuvaluonteisten palveluiden sopimusten tuottama liikevaihto, joiden Efiman johto arvioi kestävän vähintään seuraavat 12 kuukautta. Yhtiön johdon arvio perustuu asiakassopimusten luonteeseen sekä asiakkaiden tyypilliseen historialliseen käyttäytymiseen. Koska luvut perustuvat osin Yhtiön johdon arvioon, niihin liittyy epävarmuutta.

3Raportoitu käyttökate + vertailukelpoisuuteen5 vaadittavat oikaisut liikevaihdosta käyttökatteeseen.

4Oikaistu käyttökate – vertailukelpoisuuteen5 vaikuttavien erien oikaisut.

5Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä oikaistaan varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketapahtumia tai arvostuserien muutoksia, kun ne aiheutuvat rakennejärjestelyistä, yritysostoista ja -myynneistä, näihin liittyvistä integraatio- ja separaatiokustannuksista, omaisuuden myynnistä tai arvonalentumisesta. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä, tuotevalikoiman rationalisoinnista, tuotantorakenteen uudistamisesta sekä toimipisteiden vähentämisestä aiheutuvia kuluja. Liikearvon arvonalentumistappiot, konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai -tappiot, poikkeuksellisen suuret aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot, poikkeukselliset vahingonkorvaukset sekä oikeudenkäynnit oikaistaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 31.5.2021 päättyneeltä tilikaudelta

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot 31.5.2021 päättyneeltä tilikaudelta kuvastavat Yhtiön Dooap-liiketoiminnan myyntiä 1.6.2021. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan 1.6.2021 tapahtunutta Dooap-liiketoimintakauppaa ikään kuin se olisi tapahtunut 1.6.2020. Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin, kuten Dooap-liiketoimintakaupan sopimuksiin sekä näihin perustuviin laskelmiin, ja tiettyihin oletuksiin, joiden Efiman johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa.

Tuhatta euroa Efima pro forma (tilintarkastamaton) Liikevaihto 22 102 Liiketoiminnan muut tuotot 2 Materiaalit ja palvelut -4 444 Henkilöstökulut -12 920 Suunnitelman mukaiset poistot -19 Liiketoiminnan muut kulut -2 970 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 751 Rahoitustuotot ja -kulut -7 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 744 Tuloverot 0 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 1 744

Seuraavassa taulukossa esitetään Efiman pro forma -tunnuslukuja 31.5.2021 päättyneeltä tilikaudelta:

Pro forma 1.6.2020–31.5.2021 Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu (tilintarkastamaton) Pro forma -käyttökate 1 771 Pro forma -käyttökate, % 8,0 % Pro forma -EBITA 1 751 Pro forma -EBITA, % 7,9 % Pro forma -osakekohtainen tulos 0,27

Tietoa Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskisi liikkeeseen uusia osakkeita, sekä osakemyynnistä, jossa eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myisivät osakkeitaan. Osana Listautumisantia Yhtiön, osakkeitaan myyvien Yhtiön osakkeenomistajien, Yhtiön hallituksen jäsenten ja johdon sekä henkilöstöantiin osallistuvan henkilöstön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.

Osakeannilla kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan noin 6 miljoonaa euroa. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat ensisijaisesti taserakenteen vahvistamiseen ja toissijaisesti strategiansa toteuttamiseen eli mahdollisiin täydentäviin yritysostoihin, tuotekehitykseen ja palveluiden tuotteistamiseen.

Ankkurisijoittajat ovat molemmat erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen, jossa ne tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa tarjottavia osakkeita yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla lopullisella merkintähinnalla edellyttäen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Listautumisannista saatavia varoja on enintään 35 miljoonaa euroa ja että Yhtiö kerää Listautumisannilla enintään 6 miljoonan euron bruttovarat.

Mikäli Yhtiö päättää edetä suunnitellussa Listautumisannissa, suunnitellun Listautumisannin ehdot ja merkintää koskevat ohjeet sisällytetään esitteeseen, jonka Yhtiö julkaisee Listautumisannin yhteydessä osoitteessa efima.com/listautuminen.

Lehdistötilaisuus

Efima pitää lehdistötilaisuuden tänään 2.2.2022 klo 10.00.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen: Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com, puh. 040 555 2030

Yhtiöesittelytilaisuus 8.2.2022 kello 18.00 alkaen

Yhtiöesittelytilaisuuteen voi ilmoittautua: https://www.efima.com/sijoittajille

Neuvonantajat

OP Yrityspankki Oyj on suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjä. Borenius Asianajotoimisto Oy on Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja ja Roschier Asianajotoimisto Oy pääjärjestäjän oikeudellinen neuvonantaja. IR Partners Oy on Yhtiön viestinnällinen neuvonantaja.

Lisätietoja antaa:

Tero Salminen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 767 5311

Sähköposti: tero.salminen@efima.com

www.efima.com

