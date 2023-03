Dinosaurukset valtaavat Tampere-talon – koko perheen kesänäyttely avautuu heinäkuussa

Koko perheelle suunnattu Dinosaurukset-kesänäyttely sisältää parikymmentä liikkuvaa ja ääntelevää dinosaurushahmoa, jotka on valmistettu esihistoriallisten esikuviensa näköisiksi ja kokoisiksi pienintä yksityiskohtaa myöten. Mukana ovat dinosaurusten kuningas tyrannosaurus rex, jättimäinen diplodocus, lentolisko pteranodon, viekas velociraptor sekä monet muut vanhat ja uudet tuttavuudet.

Näyttelyn takana on eurooppalainen World Touring Exhibitions -näyttelyjärjestäjä, jonka Tähtien sota -keräilyesineitä sisältävä Unofficial Galaxies -näyttely toi Tampere-taloon 30 000 vierailijaa kesällä 2022. Korkeatasoista animatroniikkaa hyödyntävä dinosaurusnäyttely on valmistettu Italiassa, jossa sen on nähnyt yli miljoona vierailijaa. Kansainvälisellä Dinosaur Invasion -nimellä kiertänyt näyttely sai suuren suosion Roomassa, Milanossa, Napolissa ja Firenzessä. Ennen Tampereelle tuloa näyttely on esillä Sveitsissä.

”Kävimme alkuvuodesta Sveitsin Baselissa tutustumassa näyttelyyn, ja innostuimme valtavasti sen monista mahdollisuuksista. Tampere-taloon rakentuu visuaalisesti vaikuttava dinosaurusten valtakunta. Odotamme näyttelylle suosiota etenkin perhelomailijoiden keskuudessa. Tampere on vetovoimainen matkailukaupunki, ja Dinosaurukset-näyttely tukee hyvin kesäkauden muuta kulttuuri- ja viihdetarjontaa”, näyttelyn tuottaja Antti Oksa kertoo.

Jännittävä aikamatka

Dinosaurukset-kesänäyttely raottaa salaperäisyyden saniaisverhoa ja kurkistaa hurjien hirmuliskojen ja kekseliäiden kasvissyöjien asuttamiin valtakuntiin mesotsooisella maailmankaudella. Tutustumiskierros alkaa triaskaudelta noin 230 miljoonan vuoden takaa ja kulkee jurakauden halki aina myöhäiselle liitukaudelle noin 65 miljoonan vuoden taakse, jolloin dinosaurusten aika päättyi.

Sorsapuistosalin näyttävät lavastukset kuljettavat vierailijat keskelle vehreitä viidakkomaisemia. Dinosaurukset-näyttelyn suunnittelee näyttelyarkkitehti Taina Väisänen, joka on vastannut myös Muumimuseon näyttelyiden ja Tampere-talon aiempien kesänäyttelyiden suunnittelusta. Valosuunnittelusta vastaa Ville Syrjä. Immersiivisellä kierroksella vierailijat voivat uppoutua uusinta teknologiaa ja tutkittua tietoa sisältäviin VR-maailmoihin, jotka saavat dinosaurukset ja niiden elinympäristöt heräämään henkiin hauskalla ja opettavaisella tavalla.

Perheen pienimmille paleontologeille näyttely sisältää toiminnallisia puuhapaikkoja, joissa lapset voivat muun muassa kaivaa hiekan peitosta fossiileja. Näyttelyvieraat pääsevät nauttimaan virvokkeita tunnelmallisessa Dino Café -teemakahvilassa, ja yhteinen kesäpäivä huipentuu Dino Shop -puodissa, jossa on myynnissä dinosaurusaiheisia leluja, pelejä ja tuotteita moneen makuun.

Ennakkolipulla jonojen ohi

Dinosaurukset-kesänäyttely sopii koko perheelle, mutta hurjat dinosaurushahmot saattavat tuntua nuorimmista vierailijoista jännittäviltä. Virtuaalitodellisuuspisteitä suositellaan yli 6-vuotiaille lapsille. Näyttelyn kiertämiseen kannattaa varata aikaa ainakin tunti, mutta dinosaurusten maailmaan ja virtuaalitodellisuuteen tutustumiseen saa helposti kulumaan kauemminkin.

Näyttely on esillä Tampere-talon Sorsapuistosalissa 1.7.–13.8.2023. Näyttely on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9–17, torstaisin klo 9–19, perjantaisin klo 9–17 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10–17. Maanantaisin näyttely on suljettu. Lipunmyynti loppuu tuntia ennen sulkemisaikaa.

Näyttelyn sisäänpääsymaksu on aikuisilta alkaen 20 euroa ja opiskelijoilta, eläkeläisiltä, työttömiltä sekä 2–16-vuotiailta lapsilta alkaen 18 euroa. Myynnissä on myös 65 euron hintainen perhelippu, jolla sisään pääsee kaksi aikuista ja kahdesta neljään lasta. Alle 2-vuotiailla on näyttelyyn ilmainen sisäänpääsy. Näyttelyn liput ovat nyt myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.

”Suosittelen ostamaan näyttelyn liput ennakkoon verkosta. Näin välttää jonotuksen paikan päällä Tampere-talossa. Näyttely on esteetön ja palvelee myös kansainvälisiä vierailijoita, sillä näyttelyn sisällöt ovat tarjolla suomeksi ja englanniksi ja dinosaurukset kiinnostavat joka kulttuurissa”, Oksa vinkkaa.

Lisätiedot

Antti Oksa

Tuottaja

Tampere-talo Oy

Puh. +358 3 243 4960

antti.oksa@tampere-talo.fi

Median haastattelupyynnöt ja liput

Elsa Vähänen

Viestinnän asiantuntija

Tampere-talo Oy

Puh. +358 40 5512 739

elsa.vahanen@tampere-talo.fi