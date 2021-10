Dion odotettu omaelämäkerta kertoo arvostetun hevimusiikin vaikuttajan värikkään tarinan

Ronnie James Giovanni Padanova (1942–2010) eli Dio nousi kuuluisuuteen liityttyään Ritchie Blackmoren johtamaan Rainbow-yhtyeeseen 1970-luvun puolivälissä. Vuonna 1979 Diosta tuli Black Sabbathin solisti Ozzy Osbournen lähdettyä bändistä, ja vuonna 1982 hän perusti omaa nimeään kantavan yhtyeen Dio.

Omaelämäkerrassaan Dio kuvaa kehitystään tavallisen keskiluokkaisen perheen levottomasta pojasta kolmen legendaarisen yhtyeen ylistetyksi laulajaksi ja niitä ihmisiä, jotka mahdollistivat sen. Dio muistelee lämmöllä muun muassa lapsuudenystäviään, jotka auttoivat hänet alkuun musiikin saralla sekä Ritchie Blackmorea, jonka kanssa työskentely oli vaikeaa mutta hedelmällistä. Mukana muistoissa on myös Tony Iommi, jonka kohtaaminen nosti Dion aivan uudelle suosion tasolle, sekä vaimo ja manageri Wendy Dio, jonka tasapainottavan vaikutuksen ansiosta hänen onnistui nousta suosionsa huipulle oman bändinsä johtajana.

Ronnie James Dio aloitti itse elämäkertansa kirjoittamisen, mutta menehtyi vuonna 2010 syöpään. Kirjoitustyön saattoivat loppuun Wendy Dio ja tunnettu rockkirjailija Mick Wall, joka oli Dion hyvä ystävä kolmen vuosikymmenen ajan.

Mick Wall, Wendy Dio ja Ronnie James Dio: Rainbow in the Dark: omaelämäkerta

Alkuteos Rainbow in The Dark | Suomentanut Sirpa Parviainen

Saatavana painettuna kirjana, e- ja äänikirjana