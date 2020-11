DipI.ins. Kari Laine Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi

Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 9.11.2020 dipl. ins. Kari Laine. Laine on tehnyt pitkän uran sähköalan myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Viimeksi hän on toiminut Finelcompin ja Rexel Finlandin myyntijohtajana. Aiemmin Laine oli Schneider Electricin palveluksessa, ja toimi muun muassa tämän kansainvälisen konsernin Suomen ja Baltian maajohtajana.

”Karin pitkä ja monipuolinen johtamiskokemus erityisesti sähköteknisen teollisuudessa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla tukee vahvasti Parkkisähkön kasvu- ja kannattavuustavoitteita”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Ari Ingman. ”Uskon Parkkisähkön tuotteisiin ja palveluihin. Meillä on vahva näiden ratkaisujen osaaminen, ja näen suuren potentiaalin niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla”, sanoo Laine. ”Ennen kaikkea haluan tehdä mahdollisimman hyvää yhteistyötä Parkkisähkön nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa. Sähköauton lataaminen pitää olla helppoa ja yksinkertaista, ja se onnistuu Parkkisähkön konseptilla”, Laine sanoo. Edellinen toimitusjohtaja Mikko Summala siirtyy vastaamaan Parkkisähkön markkinoinnin kehittämisestä ja viestinnästä. Parkkisähkö Oy on suomalainen sähköautojen latauspalveluja tarjoava yritys. Parkkisähkö on kehittänyt sähköautojen latausteknologiaa ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä jo viiden vuoden ajan. Parkkisähkö tarjoaa avaimet käteen -periaatteella sähköautojen latauksen kokonaisratkaisuja kiinteistöissä. Parkkisähkö toimittaa teknologiaa lisenssipartnereille ja latauslaitevalmistajille Suomessa ja ulkomailla.

