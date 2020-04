DNA selvitti: Koronavirustilanne lisännyt uutisten seuraamista ja viestittelyä

Uutisten seuraaminen, viestittely erilaisten sovellusten kautta ja sosiaalisen median käyttö ovat lisääntyneet koronavirustilanteen takia. Tämä käy ilmi DNA:n maaliskuun lopulla teettämästä kyselystä.

Koronavirustilanne on vaikuttanut suomalaisten arkeen monin eri tavoin. DNA selvitti, millä tavoin erilaisten digitaalisten, verkkoa hyödyntävien palvelujen ja sovellusten käyttö on muuttunut uudessa tilanteessa.

Uutiset ja viihde tärkeitä

Kuusi vastaajaa kymmenestä (62 %) kertoi, että uutisten seuraaminen joko internetistä, televisiosta tai radiosta on lisääntynyt. Lähes neljännes (23 %) ilmoitti uutisten seuraamisen kasvaneen merkittävästi.

Myös sarjojen, elokuvien ja muun viihteen katsominen esimerkiksi televisiosta tai suoratoistopalveluista on lisääntynyt – näin kertoo lähes kolmannes (29 %) vastajista.

”Näitä tuloksia tukevat myös DNA TV -palvelun käyttödataan perustuvat omat havaintomme. Maaliskuussa uutisten katsojamäärät ovat pysyneet selkeästi aiempaa korkeammalla tasolla, ja samaten olemme havainneet selvän nousun myös elokuvien vuokrausmäärissä ja DNA TV:n käyttömäärässä ylipäänsä”, kertoo DNA:n laajakaista ja TV -liiketoiminnan johtaja Jarno Haikonen.

Viestittely ja puhelut läheisten kanssa lisääntyneet

Lähes neljä vastaajaa kymmenestä (38 %) kertoi, että viestittely läheisten kanssa erilaisten viestisovellusten, kuten WhatsAppin tai Messengerin kautta, on kasvanut. Myös sosiaalista mediaa käytetään aiempaa enemmän (31 %).

Suomalaiset tarttuvat nyt puhelimeen aiempaa useammin myös soittaakseen perinteisiä puheluita. Näin kertoo tekevänsä yli neljännes (26 %) vastaajista. Vastaajat kertoivat puhuvansa enemmän puheluita myös viestisovellusten, kuten vaikkapa WhatsAppin kautta (22 %). Samoin videopuheluiden käyttö on lisääntynyt (15 %). Myös virtuaalitapaamiset esimerkiksi Skypen tai Teamsin välityksellä ovat lisääntyneet (23 %).

Kyselyn toteutti DNA:n toimeksiannosta Nepa Insight Oy. Tiedonkeruu toteutettiin Nepan online-paneelissa maaliskuun 2020 lopussa, vastaajamäärä oli 543. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 16-74-vuotiaita suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan. DNA TV:n käyttäjätieto perustuu DNA:n dataan.



Top 10 vuokratuimmat elokuvat DNA TV -palvelussa (viikko 13)

1. Joker (2019)

2. Terminator: Dark Fate

3. Fingerpori

4. Perhe Addams (suomenkielinen)

5. Maleficent 2 - Pahan valtiatar

6. Doctor Sleep

7. Rambo: Last Blood

8. The Kitchen

9. Once Upon A Time In Hollywood

10. Jeti (suomenkielinen)

