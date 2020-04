DNA:n myydyimmät puhelimet ja älykellot maaliskuussa 2020

Maaliskuusta muodostui hyvin poikkeuksellinen kuukausi myös laitekaupan kannalta. Hyvän alkukuun jälkeen markkinassa myytiin puhelimia selvästi vertailuajankohtaa vähemmän, kun poikkeustilanne vei asiakkaiden aikaa muilta asioilta. Apple ja Samsung ottivat tuttuun tapaan eniten listasijoituksia älypuhelimien Top 15 -listalla, mutta ykköspaikkaa kuukaudesta toiseen hallussaan pitänyt Samsung sai nyt luovuttaa kärkisijan Applelle. Apple pitää kärkeä hallussaan myös älykellojen Top 10 -listalla.

Apple otti maaliskuun myydyimpien puhelimien listalla kärkisijan kammeten Samsungin pois ykköspaikalta kahdentoista peräkkäisen kuukauden jälkeen. Top 15 -listan neljän kärkeen mahtuu peräti kolme Applen puhelinta.

Applella ja Samsungilla on kummallakin viisi mallia Top 15 -listalla, Honorin puhelimia listalla on kolme, ja OnePlus ja Huawei saivat listalle kumpikin yhden mallin. Maaliskuun puolivälissä myyntiin tullut Samsung Galaxy S20 5G-puhelin nousi saman tien maaliskuun viidenneksi myydyimmäksi puhelimeksi.

”5G-laitteita tulee nyt tarjolle hyvällä vauhdilla. Huhtikuussa saamme myyntiin erittäin kiinnostavia 5G-puhelimia sekä Xiaomilta että OnePlussalta. Xiaomi tuo myyntiin Mi 10 -sarjan mallit ja OnePlussalta saadaan uudet, vielä julkaisemattomat 8-sarjan mallit. Nyt kun laitteissa alkaa olla valinnanvaraa ja 5G-verkko laajenee vauhdilla, yhä useammat kuluttajat jo suunnittelevat 5G-loikkaa”, arvioi DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Lisää 5G-puhelimia tulee tarjolle kevään aikana. Tammikuussa myyntiin tulleiden 5G-liittymien lisäksi DNA:lla on jo ennestään ollut tarjolla erityisesti pientaloille suunnattu kiinteä 5G-laajakaistaliittymä. DNA:n 5G-palvelut ovat tarjolla jo Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Hyvinkäällä, Sipoossa, Ruskolla, Raisiossa, Liedossa, Nokialla ja Ylöjärvellä. Lähikuukausina DNA:n 5G-verkko laajenee Ouluun, Jyväskylään, Lahteen, Kuopioon, Vaasaan, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle, Raumalle, Pirkkalaan, Lempäälään, Poriin ja Heinolaan.

Älykellot Top 10

Apple Watch Series 5 piti ykkössijansa älykellojen Top 10 -listalla, ja Apple Watch Series 3 nousi kakkoseksi. Suoraan viidennelle sijalle ponkaisi listatulokas Samsung Galaxy Watch. Toinen maaliskuun listatulokas on yhdeksännen sijan ottanut Garminin Vivoactive 4S.

Koronavirustilanteen vaikutuksia

DNA Kaupan myymälöissä on tehty huomattavan paljon erilaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan mahdollisimman turvallinen myymäläympäristö sekä asiakkaille että henkilökunnalle.

”Olemme toteuttaneet massiivisen määrän toimenpiteitä, jotta myymälämme tarjoavat henkilökunnalle edelleen mahdollisimman turvallisen työskentely-ympäristön ja asiakkaille mahdollisimman turvallisen paikan asioida. Pintojen puhtauteen liittyvien tehostettujen toimien lisäksi olemme siirtyneet asiakkaiden laitteiden ultraviolettipuhdistukseen. UV-pesu poistaa bakteerit ja virukset puhelimen pinnoilta, joten myyjän on turvallista käsitellä puhelinta ja asiakas saa takaisin varmasti täysin puhtaan laitteen”, Aavikko kertoo.

”Asiakkaat ovat nyt poikkeustilanteessa siirtyneet hoitamaan enemmänkin päivittäisiä asioita ja tulevat ratkomaan kiireellisiä kysymyksiä. Esimerkiksi erilaisen käytönopastuksen kysyntä on kasvanut paljon”, Aavikko kertoo.

Koronavirus on odotetusti vaikuttanut laitteiden saatavuuteen, ja yksittäisten mallien tai värien osalta on saattanut olla hetkittäisiä puutteita. DNA:n valikoimaan kuuluvissa puhelimissa ja tableteissa saatavuus on pääosin kunnossa ja tilanne paranee jatkuvasti, kun esimerkiksi tuotanto Kiinassa on saatu jälleen täyteen vauhtiin.



DNA:n myydyimmät puhelimet maaliskuussa 2020

1. (3.) Apple iPhone 11

2. (2.) Samsung Galaxy A40

3. (4.) Apple iPhone 8

4. (5.) Apple iPhone 7

5. (-) Samsung Galaxy S20 5G

6. (7.) Samsung Galaxy A20e

7. (14.) Huawei P Smart 2019

8. (-) Samsung Galaxy A51

9. (13.) Honor 9X

10. (12.) Honor 7S

11. (-) Honor 20

12. (-) Samsung Galaxy S10e

13. (-) OnePlus 7T

14. (9.) Apple iPhone 11 Pro Max

15. (11.) Apple iPhone 11 Pro

DNA:n myydyimmät älykellot maaliskuussa 2020

1. (1.) Apple Watch Series 5

2. (5.) Apple Watch Series 3

3. (2.) Huawei Watch GT

4. (7.) Honor Magic Watch 2

5. (-) Samsung Galaxy Watch

6. (3.) Huawei Watch GT 2

7. (6.) Suunto 3 Fitness

8. (8.) Samsung Galaxy Watch Active 2

9. (-) Garmin Vivoactive 4S

10. (10.) Samsung Galaxy Watch Active

(Edellisen kuukauden sijoitus sulkeissa.)

DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin. Aiempien kuukausien myyntitilastot löytyvät osoitteesta https://corporate.dna.fi/media/myyntitilastot



