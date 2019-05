DNA:sta vahva laajakaista- ja tv-toimija Tampereen talousalueelle

DNA tuo Tampereen talousalueelle aiempaa nopeammat laajakaistat ja uuden ajan televisiopalvelut laajasti saataville sekä taloyhtiöille että pientaloille. DNA on sopinut tänään 31.5.2019 ICT Elmo Oy:n (entinen Tampereen Puhelin) käyttämän valokuitupohjaisen verkkokokonaisuuden sekä kuluttaja- ja taloyhtiöliiketoiminnan ostamisesta. Myyjinä ovat ICT Elmo Oy sekä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy ja Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy. Kauppa astui voimaan välittömästi.

DNA on maan toiseksi suurin kiinteän verkon laajakaistaoperaattori liittymien määrällä mitattuna. Kaupan ansiosta DNA:sta tulee vahva toimija myös Tampereen talousalueelle sekä laajakaistan ja tv-palvelujen että kiinteän verkon yrityspalvelujen tarjoajana.

”Olemme erittäin iloisia kaupan toteutumisesta. Tampereen talousalue on Suomen toiseksi suurin markkina-alue, joten meille on tärkeää olla täällä vahvasti läsnä koko tuotevalikoimamme laajuudelta. Panostamme Tampereen seudulla merkittävästi niin 5G:n kuin kuitu- ja kaapeliverkon tuomiseen taloyhtiöihin ja pientaloille. Tuomme tarjolle gigaluokan laajakaistanopeudet ja monipuoliset televisiopalvelut”, kertoo DNA:n laajakaista ja tv -liiketoiminnan johtaja Jarno Haikonen.

Kuluttaja- ja taloyhtiöliiketoiminnan lisäksi DNA:lle siirtyy laaja valokuitupohjainen verkkoinfrastruktuuri, mikä nopeuttaa 5G:n tuloa Pirkanmaalle. Alueverkot ovat keskeinen osa matkaviestinverkkoa. Yhä suurempien tiedonsiirtonopeuksien lisäksi niiden merkitys kasvaa entisestään 5G:n myötä, sillä uusi standardi mahdollistaa entistä nopeampia ja luotettavampia yhteyksiä sekä uudenlaisia palveluita.

”Elmo omistajayhtiöineen on investoinut kuituverkkoon pitkäjänteisesti koko historiansa ajan. Saamme Tampereen talousalueelle nyt oman, erittäin hyvän ja laajan verkon, jota hyödyntäen voimme tarjota palveluita laajamittaisesti ja jota täydentävä uusin teknologia mahdollistaa entistä nopeammat ja luotettavammat yhteydet ja täysin uudenlaisia palveluita”, kertoo DNA:n siirtoverkoista vastaava johtaja Mikko Kannisto.

Kaupan ulkopuolelle jää Elmon yritys- ja operaattoriasiakasliiketoiminta.

”Elmo on tehnyt pitkään erittäin menestyksekästä yhteistyötä DNA:n kanssa. Kaupan ansiosta kumpikin yhtiö pystyy keskittymään omaan ydinstrategiaansa. Elmo on valtakunnallinen täyden palvelun ICT-talo, ja strateginen tavoitteemme on olla alamme kärkitoimijoita vuoteen 2023 mennessä. Kauppa tukee ja nopeuttaa tämän tavoitteen saavuttamista. DNA on jatkossakin Elmolle strateginen kumppani tietoliikenne- ja viestintäpalveluissa”, kertoo Elmon toimitusjohtaja Janne Aaltonen.

Liiketoimintajärjestelyn myötä DNA vahvistaa myös paikallista osaamistaan, sillä osa Elmon henkilöstöstä siirtyy DNA:n palvelukseen.

Tampereen seudun taloyhtiöitä palvelee jatkossakin tuttu oman alueen kiinteistöliittymämyyjä. DNA:n asiakkaiksi siirtyviä henkilöasiakkaita palvelee Elmon asiakaspalvelu, tilaukset jatkuvat entisellään eikä asiakkailta edellytetä toimenpiteitä. DNA toimittaa lähiaikoina tarkempaa tietoa uusille asiakkailleen Tampereen seudulla.

DNA:n ostaman valokuituverkon piirissä ovat Tampereen lisäksi myös Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Valkeakoski, Akaa, Orivesi, Pälkäne ja Vesilahti.



