Docendon ja CrimeTimen syksyn 2022 kirjalista on julkistettu

Syksyn kirjoissa faktaa ja fiktiota vakoilun maailmasta

Vakoilu ja tiedustelu ovat olleet ikiaikaisia aiheita niin tieto- kuin kaunokirjallisuudessakin. Syksyn kirjoissamme aihetta käsitellään laajasti.

Tietokirjailija Anne Hagedornin Nukkuva agentin päähenkilö on George Koval, joka välitti Neuvostoliitolle amerikkalaisten atomipommin salaisuudet jäämättä koskaan kiinni.

Agenttien maailmaa sivutaan myös jännityskirjailija Helena Immosen 31.8. julkistettavassa Operaatio Aavikkoketussa. Kyseessä on itsenäinen jatko-osa suuren suosion saaneelle Operaatio Punaiselle ketulle.

Dekkaristi Kari Häkämiehen uudessa trillerissä Linnan hämähäkki keskeisessä osassa on lehdistöavustaja Valeri Ivanov, jonka asemapaikka on Tehtaankadulla. Jos Kovalin motiivi toiminnalleen oli ideologia, Ivanov joutuu pohtimaan kotimaansa nykypolitiikan moraalia ja oikeutusta.

Vakoilu heijastelee maailman muutosta: vuosi vuodelta siitä on tullut entistä sumuisempaa ja hämärämpää. Tämä näkyy myös John le Carrén postuumisti julkaistussa romaanissa Viimeinen henkäys sekä Mick Herronin Jackson Lamb -sarjassa, jonka neljännen osan ytimekäs nimi on Vakoojakatu. Molemmissa kirjoissa omat saavat vakoojan pohtimaan toimintaansa ja vakaumustaan.

Kiinnostavia henkilökuvia ja monipuolinen valikoima tietokirjoja

Syksyn kiinnostavia elämäkertoja ovat Anna-Liisa Hämäläisen kirjoittama Rouva puhemies – Anu Vehviläisen elämä ja ura, Ari Mennanderin ja Kaisa Rautiaisen kirja Jukka Kuoppamäki – Elämän mittainen laulu ja Eppu Normaalin kitaristin Juha Torvisen Vasenkätisen päiväkirja – Merkintöjä rokkielämästä ja teatterin sekä elokuvan grand old manin Kari Väänäsen elämäkerta Vänä elävänä. Tietokirjoistamme mainittakoon vetävästi kirjoitettu Timo J. Tuikan Katkeruuden historia – Suomalaisen vitutuksen voima ja upeasti kuvitettu luontoteos Tunturipöllö Jorma Luhdalta, Markus Varesvuolta ja Pertti Koskimieheltä.

Syksyn sotahistoriateoksemme ovat ainutlaatuisia. Jussi Lehmuksen Suomen taistelu bolsevismia vastaan on sensaatiomainen propagandateos, joka piti julkaista Saksan voittaessa toisen maailman sodan. Mikko Tynin tietoteos Marsalkan muskettisoturit on lajissaan ensimmäinen kirja, joka kertoo Mannerheimin henkivartioinnista ja turvallisuudesta – muun muassa kuinka marsalkkaa suojattiin salamurhalta. Tarja Lappalaisen "Ottakaa ryssiltä aseet" – Kenraali Uno Fagernäsin sodat on tapahtumarikas ja vauhdikas elämäkerta värikkäästä rintamakenraalista joka kunnostautui muun muassa Raatteen tien taisteluissa.

Kiehtovaa kaunokirjallisuutta, vaikuttavia tekstejä ja vetäviä tarinoita

Ville Eerolan Rakkaudella, Tove on tositapahtumiin perustuva romaani Tove Janssonista ja Eva Konikoffista. Kertomus ystävyydestä, taiteesta ja elämän ehdoista. Mikko J. Lehtosen esikoisromaanissa Hanskat tiskissä Tommi Lindberg on kolmekymppinen koheltaja, antisankari, patologinen alisuoriutuja, jolla on vaikeuksia alkoholin ja auktoriteettien kanssa. Markku Mantilan hienosti kirjoitetun ja arvostetun Peräseinäjoki-trilogian päätösosan nimi on Nurmettuva tie päättyvä polku. Kirjailija Jarkko Tontin Tarkoituksista ja keinoista -kirjan keskiössä on identiteettipolitiikka, woke-aktivismi ja jyrkkä kansallismielisyys.

CrimeTime-dekkareita ja true crime -kirjoja

Hanna Hertellin ja Heidi Holmavuon Rikoksia ja rakkautta on sukellus naisen elämään, jossa ex-aviomies ja lapsen isä on antanut kasvot liivijengille, johtanut rikollisjärjestöä ja tuomittu lukuisista talous-, huumausaine-, petos- ja väkivaltarikoksista. Toinen true crime -kirjamme on Tapani Baggen ja Jari Eklundin Prosenttimies – Bikerin tarina. Syksyn dekkaristina debytoi professori Vesa Vares kirjallaan Kuolema kasarmilla. Muita dekkariuutuuksia ovat muun muassa JP Koskisen Elokuun viimeinen ehtoollinen ja Tapani Baggen Punamusta baby.



