Dokumenttiromaani raa’asta murhasta, jolla ei ole motiivia – Nicola Lagioian palkittu teos on kaunokirjallinen syväluotaus Italiaa kuohuttaneeseen henkirikokseen ja ihmisen pimeimpään puoleen

Merja Mäen evakkoromaanin Ennen lintuja käännösoikeudet on myyty Ukrainaan 11.10.2022 13:38:31 EEST | Tiedote

Ukrainalaiskustantamo Astrolabe on ostanut käännösoikeudet Merja Mäen tammikuussa ilmestyneeseen romaaniin Ennen lintuja (Gummerus). Nuoren Allin evakkomatkasta Laatokan saaresta Pohjanmaan lakeuksille kertova romaani on ollut arvostelumenestys, ja sitä on myyty tähän mennessä jo yli 12 000 kappaletta.