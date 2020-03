Dome Karukosken elämäkerta ilmestyy 2.4. 2020 – Tekijöiden sana

Huhtikuun 2. päivä ilmestyvä Hymypoika on kirja Dome Karukoskesta, joka on Suomen menestyneimpiä elokuvaohjaajia. Hänen elokuviaan ovat esimerkiksi Napapiirin sankarit, Leijonasydän ja Tom of Finland. Kirjan kirjoittajat Kalle Kinnunen ja Matti Rämö kertovat nyt, miksi kirja piti kirjoittaa ja miksi se on tärkeä.

Viime vuonna ensi-iltansa sai Hollywood-tuotanto Tolkien, joka kertoo J.R.R. Tolkienin elämästä ennen kuin hänestä tuli kirjailija. Karukoski on ensimmäinen suomalainen Hollywoodissa debytoinut ohjaaja sen jälkeen, kun Renny Harlin sai jalkansa oven väliin Los Angelesissa 30 vuotta aiemmin. ”Pohdin, onko egoistista suostua kirjahankkeeseen jo tässä iässä. Eräs ystävä sanoi, että mieti omaa tarinaasi: mitä jos olisit parikymppisen äastunut toiseen suuntaan? Olin siinä iässä aika pihalla. Olisin saattanut syrjäytyä”, Dome Karukoski sanoo. ”Kuljin melkein sattumalta tähän suuntaan ja löysin tyydyttävän ammatin. Ajattelin, että kirja voi olla kannustava.” Kun Karukoski luki itsestään kirjoitetun kirjan ensimmäisen kerran, kokemus oli häkellyttävä ja rankkakin. ”Kirjoitettuna asiat aukenivat uudella tavalla. Olin tulkinnut elämääni eräällä tavalla. Oli valaisevaa lukea muiden tulkintoja tapahtuneista asioista ja minusta.” Erityisesti esiin nousivat kiusaamiskokemukset lapsena. ”Jo kirjaa tehtäessä oli rankkaa palata kiusaamiskokemuksiin, sillä muistin paljon jo unohtamaani. Ymmärsin myös, miten paljon olin väheksynyt kiusatuksi tulemista. Se oli kiusatun syyllisyyttä.” Hymypoika sukeltaa Domen personaan Monet urallaan vahvassa luomisvaiheessa olevia taiteilijoita ja viihteentekijöitä käsittelevät kirjat ovat tavoitteiltaan markkinoinnillisia. Hymypojan sävy on erilainen. Se ei myy elokuvaa tai esiintyjää. ”Tällaista puhetta ei kuulla elokuvien markkinointikierroksilla”, summaa Matti Rämö. ”Lähdimme tavoittelemaan henkilökohtaisuutta ja rehellisyydestä tuli jopa tunnustuksellista. Ajan tuoman etäisyyden turvin teoksia ja niiden syntyä voi arvioida vapaammin kuin ensi-illan painekattilassa.” Karukoski on vasta 43-vuotias. Silti hänen tarinassaan on jo ainekset kirjaksi. ”Dome Karukosken ulospäinsuuntautuneisuus ja avoimuus pistävät esiin koko suomalaisessa kulttuurikentässä”, Kalle Kinnunen puolestaan sanoo. ”Hänellä on vilpitön halu antaa maailmalle jotain – ja samalla tulla rakastetuksi. Kirjassa pyrimme selittämään, mistä nämä Domen persoonan ominaisuudet ammentavat.” Ulkopuolisuuden tunne elokuvien polttoaineena Hymypoika selvittää, miten Karukosken elokuvien sydämellisyys ammentaa ulkopuolisuuden tunteesta. Kirja kertoo Karukosken elämästä aina lapsuudesta Hollywood-hetkiin asti. Ohjaaja avautuu koulukiusaamisesta, lapsena kokemastaan köyhyydestä ja kauan kantamastaan erilaisuuden tunteesta. Kun suomenruotsalaisen toimittajaäidin ja amerikkalaisen näyttelijäisän lapsi siirtyi Kyprokselta Lepsämään, hänestä tuli silmätikku. Taideteollisessa korkeakoulussakin Karukoski oli outolintu: elokuvaopiskelijan perustyyppi oli ahdistunut runopoika, mutta sosiaalinen Karukoski oli koulun ulkopuolella salibandyvalmentaja. Karukosken ohella kirjaan on haastateltu elokuva-alan ihmisiä kameran takaa ja edestä, mutta myös hänen lapsuudenystäviään ja salibandyvuosien valmennettavia. Kentillä valmentaja oppi taitoja, joista oli myöhemmin hyötyä elokuvamaailmassa. Paljon liittyy Karukosken isään, Hollywood-uraakin 1980-luvulla tehneeseen George Dickersoniin, joka eli monta elämää. Dickerson oli runoilija, toimittaja, näyttelijä – ja omien sanojensa mukaan tappaja. Isänsä Karukoski tapasi ensimmäisen kerran vasta teini-ikäisenä. Siihen asti hän oli pojalleen kuin legenda. ”Kaikista koskettavinta oli lukea kirjasta omasta isästä. Asiat olivat kerrankin kirjoitettuna auki. Mietin, että olisipa minulla nuorena ollut omasta isästäni tällainen kirja”, Dome Karukoski sanoo. Elokuvantekijä tavoitteli myöhemmin aktiivisesti ammatillista sidettä Yhdysvaltoihin. Tai ehkä kyseessä on saman siteen toinen ilmentymä. ”Kirja on kotimaisen elokuvan lähihistorian katsaus, joka kertoo myös suomalaisen elokuvan kansainvälistymisen uudesta aallosta”, Matti Rämö sanoo. Kirja huipentuu kertomukseksi siitä, miten Hollywoodiin on mahdollista päästä. ”Hollywood-ohjaajaksi pääsemisessä yhdistyvät Karukosken osaaminen ja persoona: elokuvamaailman huipulle ei voi päästä ilman kovan luokan osaamista, mutta matkalla pitää myös pystyä vakuuttamaan lukemattomia epäilijöitä. Karukoski osaa kertoa universaalisti kiinnostavia tarinoita, mutta myös puhua puolelleen palaverihuoneessa kalkuloivat tuottajat”, Rämö sanoo. Kirjaprojekti alkoi jo vuonna 2018 Kinnunen ja Rämö olivat kumpikin tahoillaan ehdottaneet kirjaa Karukoskelle. He päättivät yhdistää voimansa. Kun he aloittivat työn kirjan parissa vuonna 2018, Karukoski viimeisteli ensimmäistä Hollywood-elokuvaansa Tolkien. Kumpikin kirjoittajista oli ehtinyt tutustua toimittajan työssään Karukoskeen hyvin jo aiemmin. ”Tyttö sinä olet tähti -elokuva ajoista alkaen olen seurannut, kuinka Dome on menestynyt ja nauttinutkin julkisuudesta. Samalla Dome on ollut monista asioistaan niin avoin, että sivusta on joutunut miettimään, onko tuo järkevää. Siinä vilpittömyydessä on Domen vahvuus”, Kinnunen sanoo. Kirjan tekemisen aikana uran tuuli näytti kääntyvän. Tolkien ei menestynytkään niin kuin piti. Elokuvana se sai silti aivan hyvän vastaanoton yleisöltä ja kriitikoiltakin. Karukoski on itse tyytyväinen elokuvaan. ”Tolkien on ollut Karukoskelle todellinen tunteiden vuoristorata. Hyvät testitulokset nostivat elokuvan levityksen suurien sarjaan. Siellä odotti pettymys. Kirja avaa myös näkymän pelkoon, minkä Fox-studion myyminen Disneylle on kylvänyt perinteiseen elokuvataloon”, Matti Rämö sanoo. Tässä uransa vaiheessa Karukoski on sekä menestyjä että altavastaaja. Tuo yhtälöon sama sekä kansainvälisessä elokuvakentässä että hänen omassa mielessään. ”Karukoskea hahmottaa lähes maaninen näyttämisen ja itsensätodistamisen halu, jonka hän on pystynyt kanavoimaan luovalla tavalla. Helppoa se ei tosin ole ollut”, Rämö sanoo. Kovan työmoraalin kääntöpuoli on vaativuus itseä kohtaan. ”Kirja kertoo myös siitä, miten tappioista selvitään. Tehdessämme haastatteluja meistä tuli ajoittain eräänlaisia terapeutteja, kun Tolkienin ensi-iltaa seuranneita pettymyksen hetkiä läpi käynyt Dome avautui suoraan myös loppuunpalamisistaan”, Kinnunen kertoo. ”Tunnistin omia luonteenpiirteitäni Domelle ominaisesta näyttämisen halusta sekä siitä, miten työhulluus muuttuu sumentavaksi taakaksi.” Haastattelupyynnöt ja PDF-vedokset: eeva.louko@otava.fi Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

