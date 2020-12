Dragons Out -kirja perehdyttää ohjelmistotestauksen saloihin

Kari Kakkosen Dragons Out: Lohikäärmeistä, ritareista ja ohjelmistotestauksesta -teos ohjaa kaikenikäiset uteliaat ohjelmistotestauksen maailmaan jännittävien tarinoiden avulla.

Kari Kakkosen Dragons Out kertoo kahden lapsen, Lauran ja Teron, seikkailuista, joissa törmätään kyliä ja linnoja häiritseviin lohikäärmeisiin. Lapset oppivat erilaisista lohikäärmeistä ja niiden kukistamisesta ritarien avulla. Adrienn Széllin kuvitus elävöittää tarinaa. Tarinat perehdyttävät lukijan samalla myös ohjelmistotestaukseen.

Kirjassa on kaksikerroksinen rakenne: Ensimmäisessä kerroksessa ovat tarinat lohikäärmeistä ja ritareista. Toisen kerroksen muodostavat lohikäärmetarinaan vertautuvat selittävät osuudet, joissa puhutaan ohjelmistotestauksesta.

“Kirjasta voi lukea vallan hyvin pelkät fantasiaosuudet eli tarinat lohikäärmeiden ja ritarien kohtaamisista ja nuorten kasvamisesta tärkeään rooliin. Kirjan syvempi anti on kuitenkin ohjelmistotestauksen oppiminen ja ymmärtäminen lukemalla myös selittävät, vertaavat osuudet”, Kakkonen selittää kirjan rakennetta.

Yhteiskunta tarvitsee tietotekniikan ja testauksen taitoja. Kakkosen mukaan sekä ohjelmointi- että testaustaitojen puute on jatkuvasti läsnä työmarkkinoilla. Puute pahenee, kun yhteiskunnassamme on yhä enemmän ohjelmistoja.

“Tarvitsemme yhä enemmän ohjelmoijia ja testaajia. Uskon, että meidän on kerrottava lapsille ohjelmistojen testauksen upeudesta. IT-ala halusi tukea tätä kehitystä lahjoittamalla näitä Dragons Out! -kirjoja kouluihin käytettäväksi opetuksen tukena tai lisämateriaalina.“



Kari Kakkosella on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistotestauksesta. Hänen yrityksensä Dragons Out Oy edistää ohjelmistotestauksen tuomista lasten tietoisuuteen.

teos: Dragons Out: Lohikäärmeistä, ritareista ja ohjelmistotestauksesta

kirjoittaja: Kari Kakkonen

kuvitus: Adrienn Széll

ISBN: 9789523042803

ilmestymispäivä: 3.12.2020