Dreamy – Queer ja vapaus unelmoida -näyttelyn teoksista voi löytää oman paikan etsimistä, kipua, rakkautta ja himoa

Keskustelu Kiasman ja työnseisaukseen osallistuvien taiteilijoiden välillä jatkuu hyvässä hengessä 17.12.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Taiteilijoiden työnseisaus, jossa he pidättäytyvät yhteistyöstä Kiasman kanssa, on jatkunut kaksi viikkoa. Kiasma ja työnseisaukseen osallistuvat taiteilijat käyvät keskustelua tilanteen ratkaisemiseksi. Molemmilla osapuolilla on halu päästä jatkamaan yhdessä työskentelyä mahdollisimman pian. Kiasma tunnistaa taiteilijoiden tavoitteen luoda taidekentälle eettisiä pelisääntöjä yksityisen rahoituksen läpinäkyvyyteen ja rahoituksen alkuperään. Suhtaudumme avoimesti ajatukseen olla mukana käynnistämässä laajempaa keskustelua taiteen rahoituksesta ja taidetoimijoiden eettisistä säännöistä. Kiasman tavoitteena on rakentaa laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua ohjelmistonsa kautta sekä toimia kohtaamispaikkana, jossa erilaiset äänet tulevat kuulluiksi ja toimijat voivat käsitellä turvallisesti myös vaikeita asioita. Työnseisaus ja sen tavoitteet ovat saaneet runsaasti huomiota julkisuudessa. Työnseisauksen on oletettu olevan antisemitistisesti motivoitunut. Kiasman ja taiteilijoiden väl