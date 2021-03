Duunitori laajentaa Ruotsiin – Jobbland.se on Ruotsin nopeiten kasvava työnhakupalvelu

Suomen suurin työnhakupalvelu Duunitori laajentaa toimintaansa ja palveluitaan Ruotsiin. Duunitorin sisaruspalvelusta Jobblandista on tullut suosittu työnhakupalvelu Ruotsissa.

Duunitori on Suomen liikennöidyin työnhakupalvelu ja yksi maan nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä. Nyt Duunitori tavoittelee kasvua myös kansainvälisesti laajentamalla toimintaansa Ruotsissa.

”Usein Ruotsista tuodaan palveluita Suomeen, mutta me haluamme liikkua toiseen suuntaan. Kansainvälistyminen vaatii sitkeyttä, mutta uskomme, että Duunitorin menestysresepti toimii myös Suomen rajojen ulkopuolella”, kertoo Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

”Olemme tutkineet Ruotsin markkinaa jo muutaman vuoden ajan ja pilotoineet palvelujamme siellä. Ruotsista puuttuu Duunitorin kaltainen toimija.”

Duunitorin sisaruspalvelusta Jobblandista on tullut Ruotsin nopeimmin kasvava työnhakupalvelu. Viimeisen puolen vuoden aikana Jobbland.se-sivuston käyttäjämäärä on kolminkertaistunut noin 60 000 käyttäjästä 200 000 säännölliseen käyttäjään.

Jobbland jatkaa Duunitorin kasvutarinaa

Jobblandista on tarkoitus kasvattaa seuraavan vuoden aikana itsenäisesti kannattava yksikkö osaksi Duunitorin kasvutarinaa.

”Kasvu Ruotsissa on meille tärkeä askel, ja haluamme panostaa siihen. Ruotsista puuttuu Duunitorin kaltainen toimija, ja tavoitteemme on tuoda reilumpaa, laadukkaampaa ja tuloksellisempaa rekrytointia myös naapurimaahan”, Grönholm sanoo.

Duunitorin tapaan Jobbland tulee tuomaan yhteen työnhakupalvelun, oman median sekä rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen palvelut.

”Datan ja mainosverkostojen avulla meidän on jo nyt mahdollista tavoittaa kaikki työikäiset ruotsalaiset eri toimialoilta. Palvelu on siis kunnossa, mutta rekrytointi on pitkälti paikallista, joten palvelua ja tuotteita pitää sovittaa ruotsalaisten tarpeisiin.”

Duunitorin vuosien varrella kerätyt opit hyötykäyttöön

Jobblandia on kehitetty Duunitorin Suomen yksiköstä käsin, mutta nyt Ruotsin valloitus ottaa isompia harppauksia.

”Lupaavan kasvun rohkaisemana olemme nyt perustamassa toimintaa Ruotsiin ja etsimme kokoaikaista henkilöä kasvattamaan liiketoimintaamme siellä”, Grönholm kertoo.

Duunitorilla on juuri nyt auki rekrytointi, jossa etsitään Expansion Manageria kaupallistamaan Jobblandin palveluita Ruotsissa.

Jobblandilla on Ruotsissa tällä hetkellä kymmenkunta asiakkuutta. Uuden rekrytoinnin myötä asiakaskuntaa on tarkoitus laajentaa merkittävästi. Tyhjästä ei kuitenkaan Grönholmin mukaan tarvitse nyhjäistä:

”Vaikka Jobbland on uusi palvelu, sen taustalla on koko Duunitorin osaaminen ja kymmenen vuoden aikana kerätyt opit.”

Kaipaatko lisätietoa?

Kaipaatko tietoa työmarkkinoista tai haastateltavaa juttuusi? Ole yhteydessä Duunitorin asiantuntijoihin ja tutustu Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinatietopalveluun!