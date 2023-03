Eagle Filters Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022: Eagle Filters Oy:n liikevaihto kasvoi 20% - vahva tilauskanta tukee kasvua vuodelle 2023

Eagle Filters Group on materiaalitieteen yritys, jonka tavoitteena on mahdollistaa vihreä ja terveellinen ympäristö.

Eagle tarjoaa korkealuokkaisia ​​suodatusratkaisuja, jotka vähentävät CO2-päästöjä ja lisäävät energiateollisuuden kannattavuutta. Eaglen teknologia parantaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta sekä vähentää energiakustannuksia. Eaglen teknologiaa käyttävät eräät maailman suurimmista energiayhtiöistä.

Yhtiökonserni on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalle EAGLE-tunnuksella ja First North Growth Market Stockholm -markkinalle tunnuksella EAGLES.