Easoft-konserni laajentaa palvelujaan ostamalla enemmistön Maplet Oy:n osakekannasta

Maplet Oy on 2012 perustettu yritys, joka toimii pääosin Suomessa mutta asiakkaita on myös kansainvälisesti. Yritys on kehittänyt karttapohjaisen liikkuvan työn Maplet-sovelluksen myynti-, asennus- ja huoltoliiketoimintaa harjoittaville yrityksille.



Maplet-sovelluksen avulla yritykset säästävät työaikaa merkittävästi ajoneuvoseurantaan ja tuntikirjauksiin liittyvää työaikaa. Visuaaliseen karttanäkymään ja GPS-paikantamiseen pohjautuvan sovelluksen avulla voidaan myös hallita työtehtäviä tehokkaammin.



Muiden hyötyjen ohella Mapletin käytöllä on positiivinen ympäristövaikutus, sillä ylimääräinen liikkuminen vähenee tehostuneen suunnittelun kautta. Suurimmat hyödyt liiketoimintaan saadaan Easoftin ja Mapletin ohjelmistot yhdistämällä.



Easoft Groupin toimitusjohtaja Jukka Vasalampi kommentoi kauppaa tuoreeltaan:

“Maplet-kaupan ansiosta Easoft ja Maplet pystyvät tuottamaan lisäarvoa kaikille yrityksille, joilla on liikkuvaa kalustoa ja työtä. Ohjelmistojen yhdistäminen tuo ennennäkemättömiä työkaluja yritysten toiminnan tehostamiseen. Kauppa vahvistaa Easoftin missiota mahdollistaa kaikille alan yritykselle kasvu ja kannattavampi liiketoiminta.



Mapletin toimitusjohtaja Tommi Pisto kommentoi kauppaa seuraavasti:

“Olemme paiskineet hartiavoimin hommia meidän liikkuvaa työtä tekevien asiakkaiden liiketoiminnan tehostamisen eteen. Voimmekin olla ylpeitä siitä ohjelmistosta, jonka olemme saaneet aikaan. Olemme erittäin innoissamme tästä uudesta vaiheesta Mapletin tarinassa, jossa pääsemme osaksi Easoftin erittäin osaavaa ja kokenutta organisaatiota.”



Uudeksi toimitusjohtajaksi Mapletille 1.9. alkaen astuva Marko Tyyskä kommentoi yrityskauppaa innostuneesti: “Kokonaisuutena järjestely tuo merkittäviä synergiaetuja sekä Easoftin että Mapletin palveluihin. Odotan malttamattomana, että pääsen yhdessä asiakkaiden ja Mapletin tiimin kanssa kehittämään Mapletin tuotetta ja palvelua!”



Lisätietoja Maplet-kaupasta:

Jukka Vasalampi, jukka.vasalampi@easoft.fi, 045 877 6730

Tommi Pisto, tommi.pisto@maplet.com



Easoft-konserni lyhyesti

Easoft-konserni tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun liiketoiminnan päivittäiseen pyörittämiseen, kehittämiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen.



Haluamme auttaa yrityksiä menestymään Easoftin, kumppaneiden ja asiakasyritysten muodostaman yhteisön ja kasvualustan – Easoft-ekosysteemin – avulla. Missiomme on tuottaa yrityksille parempaa tulosta ja tyytyväisemmät asiakkaat. Visiomme on olla Pohjoismaiden halutuin liiketoiminnan kehittäjäyhteisö.

Easoft-konserniin kuuluu 8 yhtiötä. Emoyhtiönä toimii Easoft Group Oy. Tytäryhtiöitä ovat Easoft ERP Oy, Easoft Docs Oy, Easoft Kodinpro Oy, Easoft Firasor Oy, Easoft Link Oy, Maplet Oy ja Affärssystem EAS Ab.