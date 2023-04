Easy UPS 3-Phase Modular on skaalautuva ja helppokäyttöinen 3-vaiheinen varavoimajärjestelmä

Sirpa Ikola on nimitetty Schneider Electric Finlandin strategia- ja kehitysjohtajaksi 17.4.2023 08:17:00 EEST | Tiedote

Tiedote, 17.4.2023 – Schneider Electricin uudeksi Suomen strategia- ja kehitysjohtajaksi on nimitetty Sirpa Ikola maaliskuun 2023 alusta lähtien. Ikola on toiminut aiemmin yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian markkinointijohtajana. Schneider Electric tähtää maailmanlaajuisesti älykkäämpiin ja puhtaampiin energiaratkaisuihin digitalisaation ja sähköistämisen avulla. – Maailma on energian suhteen suurien haasteiden edessä, mutta olen ehdottomasti optimistinen. Meillä on kestävän kehityksen mukaiset, älyä hyödyntävät uuden teknologian ratkaisut ja palvelut kiinteistöihin, teollisuuteen ja kotitalouksiin jo olemassa. Strategiamme tähtää siihen, että meidät nähdään alamme johtavana teknologiakumppanina, kun asiakkaat miettivät ja hankkivat energiatehokkuus-, automaatio- ja kestävän kehityksen mukaisia digitaalisia ratkaisuja, Ikola vahvistaa. Ennen Schneider Electricin uraa Ikola on toiminut televiestintäalalla Ericssonin, Nokian ja HTC:n palveluksessa muun muassa Aasian ja Tyynenmeren alueilla.