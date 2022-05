eBrands, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin keskittynyt bränditalo ilmoittaa $50m rahoituksesta

Kuluttajabrändejä ostava ja niiden kehitykseen erikoistunut eBrands Global Oy on tänään ilmoittanut saaneensa päätökseen uuden 30 miljoonan dollarin rahoituskierroksen.

Omalla alallaan Pohjois-Euroopan johtavaan yritykseen ovat perustajien lisäksi sijoittaneet Eläkeyhtiö Varma, Rettig Group, Veikko Laine Oy, Icebreaker.vc, sekä muita pääomasijoittajia. Kasvua on tukemassa myös lainoittajat Nordea ja Finnvera. Ottaen huomioon yhtiön aikaisemman rahoituksen, eBrands on viimeisen vuoden aikana kerännyt yhteensä lähes 50 miljoonan dollarin rahoituksen.

eBrandsin liiketoiminnan perustana on ostaa ja kehittää edelleen uudehkoja mutta jo valmiiksi menestyneitä verkkokauppabrändejä. Liiketoimintakaupat keskittyvät hyvinvointi- ja liikuntatuotteisiin sekä tuotteita kotiympäristön parantamiseen, jotka edustavat kestävää kehitystä. Ekologisuus verkkokauppaympäristössä huomioidaan läpi tuotantoketjun, jossa voidaan esimerkiksi vaikuttaa pakkausmateriaaleihin ja -suunnitteluun, sekä tuotantotapoihin. Esimerkiksi erään brändin tuotteita valmistetaan puhtaasti aurinkovoimalla. eBrands erottautuu kilpailijoistaan rakentamalla hyvin määriteltyjä klustereita brändiportfolioon. Näin liiketoimintojen välille syntyy synergioita, jotka edistävät toiminnan skaalautumista ja kannattavuutta.

“Tavoitteenamme on korottaa ympäristöstandardeja verkkokauppaympäristössä. Suuria verkkokauppa-alustoja on kritisoitu negatiivisesta ympäristövaikutuksista, mutta viime vuosien aikana ekologisten tuotteiden verkkohaut ovat nousseet yli 70%. Omien brändien lisäksi kehotamme yrittäjiä implementoimaan toimintatapoja jotka pienentävät hiilijalanjälkeä. Liiketoiminnan kehittyessä pienien tekojen vaikutus kasvaa” Sanoo eBrandsin COO ja perustaja Erika Ottela.

eBrandsin perustivat vuonna 2021 Robin Bade, Jonne Välilä ja Erika Ottela. Perustajatiimi koostuu yrittäjistä joita yhdistää kokemusta digitaalisen markkinoinnin, brändäyksen ja direct-to-consumer markkinapaikoista. Yhtiön missio on vaikuttaa miljardin ihmisen henkiseen- ja fyysiseen hyvinvointiin kuluttajalähtöisten tuotteiden kautta. Ensimmäisen toimintavuoden aikana eBrands osti 17 yrityksen liiketoiminnan sekä teki yhden yritysoston.

eCommerce-yrittäjille eBrands profiloituu kansainvälistymisen mahdollistajana. ”Ostettujen liiketoimintojen laajentaminen uusille markkinapaikoille yhdistettynä vahvaan verkkomyyntiosaamiseen luo perustan nopealle kasvulle.” – sanoo entinen Amazon-yrittäjä ja eBrandsin kasvujohtaja Jonne Välilä. Osa yrittäjistä haluaa liiketoimintakaupan siirtymävaiheen jälkeen keskittyä muihin projekteihin, osa taas jatkaa kasvupolulle eBrandsin mukana. Yrittäjälle liiketoiminnan myyminen poistaa suurimman osan byrokraattisesta hallinnasta, jolloin he voivat jatkaa tuotekehityksen tai muun henkilökohtaisen vahvuuden parissa. “Kovan kasvumme vuoksi tarvitsemme jatkuvasti uusia tiimiläisiä, joten olemme iloisia, jos yrittäjä jatkaa kanssamme”, Välilä jatkaa.

Suomalaisilla on mahdollisuus menestyä kansainvälisillä markkinoilla. ”Me Pohjoismaissa olemme taitavia tuotekehityksessä ja designissa, mutta innovaatioiden kaupallistaminen ja viennin taito on muuta maailmaa jäljessä. Tietyissä tilanteissa, jossa liiketoiminnan keskiössä on suojattu muotoilu ja uniikki lähestyminen tuotekehitykseen, sitoutamme yrittäjän organisaatioon jopa useiksi vuosiksi. Näin takaamme jatkumon tuotekehitykselle” kuvaa eBrandsin toimitusjohtaja Robin Bade.