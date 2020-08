EcoRealilla korkea asiakastyytyväisyys

Nimitysuutinen: Jukka Holopainen ylläpitopalveluiden johtajaksi 2.4.2020 08:32:00 EEST | Tiedote

EcoReal kasvattaa kiinteistöjen teknisen manageerauksen palveluita ja on nimittänyt diplomi-insinööri Jukka Holopaisen johtamaan ylläpitopalveluita. Hän on toiminut aiemmin Lassila & Tikanojalla pääkaupunkiseudun kiinteistötekniikan aluejohtajana. Sitä ennen hän toimi muun muassa ISS Palveluissa ylläpitopalveluiden eri tehtävissä. ”Odotan, että saan kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa kiinteistöjä viihtyisiksi, turvallisiksi ja energiatehokkaammiksi. Ylläpitopalvelut ovat tulleet tutuiksi jo aiemmin, mutta EcoRealin tarjonnan laajuus pääsi yllättämään minut. Energiatehokkuuden lisäksi EcoRealin vahvuus on vastuullisuus. Uudessa tehtävässä haluan tutustua kollegoihin ja asiakkaisiin sekä kehittää ylläpitopalveluita heidän kanssaan”, Holopainen sanoo. Kiinteistöjen tekninen manageeraus on kiinteistöjen jatkuvan ylläpidon ja rakennuttamisen johtamista. Tekninen manageri varmistaa, että kiinteistöä hoidetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti. Tekninen manageeraus on tärkeä osa kiinteistöjen