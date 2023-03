ECOVACS GOAT G1 -robottiruohonleikkuri mullistaa nurmikon hoidon

Maailman johtava palvelurobottien valmistaja ECOVACS ROBOTICS tuo GOAT G1 -robottiruohonleikkurin markkinoille 3. huhtikuuta. GOAT G1 ratkaisee lukuisia ongelmia, jotka robottiruohonleikkurin omistajat tuntevat liiankin hyvin, kuten rajojen asettamisen, paikannuksen ja navigoinnin haasteet. GOAT leikkaa 600 neliömetrin nurmikon yhdessä päivässä ja parantaa leikkuutehokkuutta 2,5-kertaisesti* muihin robottiruohonleikkureihin verrattuna. ECOVACS on integroinut GOAT G1:een useita uusia ominaisuuksia, jotka helpottavat nurmikoistaan huolehtivan elämää.

Rajaustoiminto vähentää leikkuuaikaa ja -vaivaa 80 prosenttia

Eräs robottiruohonleikkurin omistajien aikaa eniten vievistä ja työläimmistä tehtävistä on varmasti alueen rajaaminen. Tunteja kestävä työläs kiintopisteiden asettaminen korvataan GOAT G1:n sovelluksen mahdollistamalla automaattisella rajojen asettamistoiminnolla. Toiminto korvaa elektroniset kaapelit ultralaajakaistaisilla majakkasignaaleilla, minkä ansiosta käyttäjät voivat helposti piirtää virtuaalisen rajan. Raja voidaan piirtää helposti ensimmäisellä kerralla ohjaamalla robottiruohonleikkuria mobiilisovelluksella puutarhan rajoja pitkin kauko-ohjattavan auton tavoin. Siten luodaan virtuaalinen raja. Tämä tarkoittaa noin 80 prosentin ajansäästöä nurmikonleikkuuoperaatiossa.

GOAT G1:a on helppo käyttää. Esimerkiksi 600 neliömetrin nurmikon omistajan tarvitsee asentaa vain 2–4 "majakkaa" (eli virtuaalista rajamerkkiä) halutun leikkausalueen rajan määrittelemiseksi. GOATia voi etäohjata sovelluksella kiertämään nurmikon reunan ympäri ja suorittamaan rajan määrityksen loppuun. Tämä kestää vain 20 minuuttia, sillä GOATin keskinopeus rajojen määrittämisessä on 0,3 m/s. Perinteisen robottiruohonleikkurin kohdalla operaatio kestää jopa kahdesta kolmeen tuntia.

Älykäs reittisuunnittelu parantaa tarkkuutta

Vaikka manuaaliseen ruohonleikkuuseen käyttäisi paljon aikaa ja vaivaa, tulos on harvoin täydellinen. GOAT G1:n TrueMapping Multi-Fusion -paikannusjärjestelmä on kaksoiskuvaratkaisu, jossa käytetään panoraama- ja kalansilmäkameroita, yhdistettynä ultralaajakaistaiseen langattomaan kantoaalto-ominaisuuteen, inertianavigointiin ja GPS:ään. Se takaa erittäin tarkan nurmikonleikkuun ilman ylimääräistä vaivaa.

Järjestelmä mahdollistaa robottiruohonleikkurin reaaliaikaisen paikannuksen senttimetrin tarkkuudella ja älykkään reittisuunnittelun. Se tarjoaa myös paljon vakaamman signaalinsiirron kuin perinteinen RTK-paikannustekniikka. Jos GOAT G1:n akku tyhjenee leikkuun aikana, se navigoi automaattisesti latausasemalle ja palaa latauksen jälkeen siihen kohtaan, johon se jäi, varmistaakseen säntillisen ruohonleikkuun.

Pitkälle kehitetty esteiden väistämistekniikka maksimoi ihmisten ja eläinten turvallisuuden

Robottiruohonleikkureiden markkinoille tulosta lähtien puutarhanomistajat ovat tuskailleet yhden haasteen kimpussa: monet mallit eivät tunnista esteitä lainkaan tai vain alkeellisesti. GOAT G1 on alalla ensimmäinen, joka on ratkaissut tämän ongelman AIVI 3D -järjestelmällä. Tässä pitkälle kehitetyssä tekniikassa on kalansilmäkamera, jossa on 150 asteen katselukulma, ja ToF-anturi, jolla vältetään törmäykset esteisiin. GOAT-robottiruohonleikkuri väistää ihmiset ja eläimet helposti: koirat, kissat, siilit – jopa hyvin pienet esteet, kuten 3 cm suuremmat kivet. Yli 15 cm kokoisten esteiden sattuessa kohdalle ToF-anturi arvioi etäisyyden tarkasti ja onnistuu siten lyhentämään ruohon suurten esteiden läheisyydessä.

Optimaalinen suoja poissa ollessa: monipistevartiointitoiminto

GOAT G1:ssä on 360 asteen monipistevartiointitoiminto. Se tarkoittaa pitkälle viedyn vartioinnin myös silloin, kun laitteen omistaja on poissa kotoa, mukaan lukien reaaliaikainen suojaus ja varoitusilmoitukset, jotka toimitetaan mobiilisovelluksen kautta. Reaaliaikainen suojaus edellyttää vakaata internetyhteyttä; jos tämä ei ole mahdollista, GOAT G1 voidaan varustaa myös tavallisella 4g-moduulilla.

Monipistevartiointi käyttää jopa kymmentä erikseen asetettua vartiointipistettä, jotka voidaan lisätä manuaalisesti sovelluksessa. Panoraamakamera tarjoaa 360 asteen näkymän eri katselukulmilla staattista ja dynaamista henkilötunnistusta varten. Kun käyttäjät aktivoivat henkilön havaitsemistoiminnon sovelluksessa, GOAT G1 tallentaa ja merkitsee sijainnin automaattisesti kartalle ja lähettää sen käyttäjän mobiilisovellukseen.

Turvallisuus etusijalla

Turvallisuus on osa ECOVACSin DNA:ta. Tätä tukee myös TÜV Rheinlandin tietosuojasertifiointi, joka vahvistaa, että käyttäjien henkilötiedot ja data ovat suojattuja.

GOAT G1 on mukautettu optimaalisesti kohderyhmän tarpeisiin, ja ECOVACS on kehittänyt sen lukuisten markkinatutkimusten perusteella. Tutkimukset osoittavat selvästi, että ala on jämähtänyt paikoilleen. Vaikka ensimmäinen robottileikkuri tuli markkinoille ennen ensimmäistä robotti-imuria, tuoteryhmän tutkimus ja jatkokehitys pysähtyivät ja jäivät nopeasti jälkeen sisarluokastaan. Puutarhan omistajille ja nurmikon ystäville tämä tarkoitti, että aikaa ja työtä vievä manuaalinen leikkuu oli edelleen kätevämpi ratkaisu. GOAT G1 aloittaa uuden aikakauden ja samalla täyttää innovaatiokuilun teknologiallaan.

ECOVACS GOAT G1 on saatavilla nyt ECOVACSin nettisivuilla sekä valikoiduissa myymälöissä kuten Gigantissa ja Powerissa suositushintaan 1599 euroa.

Kuvia median käyttöön tiedotteen liitteenä ja täällä