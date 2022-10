ECOVACS lanseeraa AIRBOT Z1:n, ensimmäisen liikkuvan ilmanpuhdistusrobotin

ECOVACS AIRBOT Z1 varmistaa erinomaisen ilmanlaadun kodissa tai toimistossa, ja se on nyt saatavilla.

Tärkeimmät ominaisuudet: Tekoälyn avustama AIVI ® 3D tunnistaa esteet, TrueMapping 2.0 -teknologia navigoi, kehittynyt ilmanpuhdistusjärjestelmä HEPA H13 -suodattimella ja UV-desinfioinnilla, yksinkertaistettu vuorovaikutus YIKO-ääniohjauksen ansiosta, laadukkaat stereokaiuttimet, jotka soittavat musiikkia Bluetooth-yhteydellä

Robotin on suunnitellut tanskalainen studio JACOB JENSEN DESIGN.





Uutuusrobotti ei ainoastaan suodata ja desinfioi ilmaa, vaan älykkäiden toimintojensa ansiosta robotti myös valvoo ilmanlaatua koko ajan varmistaen terveellisen sisäilman ilman bakteereja, siitepölyä, pölypunkkeja ynnä muita. Ilmanpuhdistusrobottia voidaan ohjata helposti ja kätevästi kaikissa huoneissa YIKO-ääniavustajan tai ECOVACS HOME -sovelluksen avulla.

Ikonisen ja ajattoman JACOB JENSEN DESIGN -muotoilun ansiosta robotti sopii mihin tahansa sisustukseen. Lisäksi se voi toistaa musiikkia tai podcasteja kaiuttimistaan parantaen kodin tunnelmaa muutoinkin kuin sisustuksellisesti.

Perusteellinen ja tehokas ilmanlaadunhallinta HEPA-suodattimen ja UV-desinfioinnin avulla.

Puhdas ilma ei ole kosketeltavissa, mutta viihtymisen ja terveyden kannalta se on elintärkeää. Varsinkin sisätiloissa ilmanlaatu heikentyy helposti eikä nopea läpiveto aina riitä. ECOVACS ROBOTICSin uudella uraauurtavalla AIRBOT Z1 -robotilla sisäilman laadun parantaminen onnistuu helposti, milloin tahansa. AIRBOT Z1:n tehokas ilmanhallintajärjestelmä tuottaa puhdasta ilmaa ja poistamaa ilmasta bakteerit formaldehydin edistyksellisen ilmanpuhdistusjärjestelmän avulla, jossa on 659 m³/h CADR ja huomattava HEPA H13 -suodatusteho. Sisäänrakennettu UV-desinfiointimoduuli poistaa jopa 99,9 % bakteereista[1]. Koko prosessi tapahtuu erittäin hiljaisesti alle 40 dBA:n äänitasolla.

AIRBOT Z1 on yhteensopiva myös kahden lisätoimintoja tarjoavan lisämoduulin, sumuttoman ilmankostuttimen ja -raikastimen, kanssa. Ilmankostutusmoduuli tarjoaa miellyttävämmän sisäilmaston ja tasaisen ilmankosteuden. Sumuttoman ilmankostutuksen arvot ovat yli 400 ml/h. Vesi kaadetaan kahden litran säiliöön, mikä riittää koko päiväksi. Kostutussuodatin on myös helposti irrotettavissa, ja säiliö on helppo puhdistaa. Tämä estää bakteerien asettumisen säiliöön varmistaen, että vesi on aina raikasta. Tulos: ei sumua, ei vesitahroja, ei valkoisia jauhejäämiä, ei kosteita lattioita. Etenkin talvella, kun lämmin ja kuiva lämmitysilma voi olla haitaksi, AIRBOT Z1 yhdessä ilmankostuttimen kanssa takaa terveellisen huoneilmaston ja voi siten ehkäistä muun muassa vilustumista ja ihon kuivumista. Lisäksi ilmankostuttimella voidaan vähentää kotipölyn, siitepölyn ja muiden allergeenien aiheuttamien allergioiden, astman ja hengitysongelmien riskiä. Miellyttävästi tuoksuvat ilmanraikastin-kapselit[2] luovat aivan uudenlaisen sisäilmaston ja lisäävät viihtyisyyttä.

Liikkuva ilmanpuhdistus tekoälyn ja navigoinnin tukemana

AIRBOT Z1:n avulla raikas ja puhdas ilma vallitsee kaikissa huoneissa aina – vaivattomasti. Ensimmäinen mobiili ja langaton ilmanpuhdistusrobotti mittaa ja optimoi lämpötilan, kosteuden ja ilmanlaadun reaaliajassa PM2.5:stä alkaen erittäin tarkan VOC-anturinsa ansiosta. Ilmanpuhdistimen voi yhdistää mukana tulevaan ilmanlaatumittariin. Linkitetyssä puhdistustilassa AIRBOT Z1 puhdistaa ilman merkityllä alueella, kun ilmanlaatu laskee alle tietyn tason.

YIKO-ääniohjauksen avulla ilmanpuhdistus on helppoa. Vuorovaikutuksen lisäksi myös robotin navigointi on luotettavaa. Uuden AIVI®3D-järjestelmän avulla AIRBOT Z1 tunnistaa esteet tarkasti ja väistää ne automaattisesti. TrueMapping 2.0 -tekniikan ansiosta robotti navigoi neljä kertaa tarkemmin pienten kohteiden ohi. Robotti tarjoaa myös teräviä kuvia mihin vuorokauden aikaan tahansa HD Starlight -kameran avulla, mikä mahdollistaa kodin tarkastelun etänä. TÜV Rheinland on sertifioinut tämän toiminnon turvallisuuden sekä robotin että sovelluksen osalta, joten tietosuoja on taattu.

Ajaton muotoilu: AIRBOT Z1:ssä yhdistyvät suorituskyky, tyylikkyys ja ääniominaisuudet

Ajattoman ja tyylikkään JACOB JENSEN DESIGNin muotoilun ansiosta AIRBOT Z1 sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen. AIRBOT Z1 on lisäksi varustettu kahdella laadukkaalla 7 W:n kaiuttimella, joilla voi toistaa musiikkia ja podcasteja Bluetoothin kautta. Angle Tracking -tilan ansiosta robotti seuraa ihmistä parhaan kuuntelukokemuksen saavuttamiseksi. Ketterä AIRBOT Z1 painaa 14 kg ja on kooltaan 350 x 369 x 523 mm. Robotissa on 5200 mAh:n Li-Ion-akku, jonka latausaika on noin 3 tuntia ja enimmäiskäyttöaika noin 180 min (vakiotilassa).

AIRBOT Z1 on saatavilla esimerkiksi Gigantista suositushintaan 1499,00 euroa.

[1] Effectively removes 3 types of bacteria and viruses, including H1N1, Staphylococcus albus and E. coli (sterilisation rate is 99.9 %)

[2] Humidifier module and air freshener capsules sold separately