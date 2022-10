Eddie Van Halenin elämäkerta Eruption käy läpi jumalaisen kitaristin risaisen elämän

Eddie Van Halenia (1955–2020) pidetään Jimi Hendrixin ja Chuck Berryn ohella yhtenä sähkökitaransoiton merkittävimmistä uranuurtajista. Yhdessä veljensä Alexin kanssa perustama Van Halen -yhtye on yli 80 miljoonan myydyn levyn myötä yksi hard rockin historian menestyneimmistä kokoonpanoista.

Van Halen syntyi Amsterdamissa saksofonisti-isän ja Indonesiasta kotoisin olevan äidin perheeseen. 1960-luvun alussa Van Halenit muuttivat Pasadenaan Kaliforniaan paremman elannon toivossa. Uusi alku vieraassa maassa ei kuitenkaan ollut helppo Eddielle ja hänen isoveljellensä Alexille. Niinpä he uppoutuivat musiikkiin ja alkoivat pianon soiton ohella opetella myös rumpujen ja kitaran soittoa. Vuonna 1972 he perustivat yhtyeen, jonka musiikki oli tyylillisesti aivan uutta ja josta tuli 1980-luvun kalifornialaisen rockmusiikin ruumiillistuma.

Englantilaisen musiikkitoimittajan Paul Branniganin Eruption on ensimmäinen täysimittainen elämäkerta Van Halenista. Kirjassa hän kuvaa Eddie Van Halenin musiikillista kehitystä ja menestystarinaa, mutta myös tämän epävarmuutta, alkoholismia, vaikeaa suhdetta bändinsä laulajaan David Lee Rothiin, avioeroa ja taistelua syöpää vastaan.

Paul Brannigan on entinen Kerrang!-musiikkilehden toimittaja. Hän on kirjoittanut aiemmin mm. kirjan This is a Call: Dave Grohlin elämä ja teot sekä kirjan Syntymä Metallica kuolema yhdessä Ian Winwoodin kanssa.

Paul Brannigan: Eruption – Eddie van Halenin tarina



Alkuteos Eruption | Suomentaja Anssi Eriksson

Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana

Arvostelukappaleet ja lisätiedot: viestintäpäällikkö Minttu Nikkillä, minttu@bazarkustannus.fi