Edelläkävijyys vastuullisuusasioissa toi kaikille Pohjois-Karjalan Sokos Hotelleille kestävästä matkailusta kertovan Sustainable Travel Finland -tunnuksen

Break Sokos Hotellit Koli ja Bomba sekä Joensuun Original Sokos Hotellit Vaakuna ja Kimmel ovat saaneet joulukuussa 2020 Sustainable Travel Finland -tunnuksen. Tunnuksen saa, kun täyttää Visit Finlandin luoman kestävän kehityksen kriteeristön, joka huomioi niin hotellin ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden. Hotelleja operoivalle Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle ihmisten, luonnon ja oman maakunnan hyvinvointi on koko toiminnan lähtökohta, jonka eteen on jo pitkään tehty monipuolisesti työtä.

Kolin ja Bomban tapaisissa luonto- ja kulttuurikohteissa vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa edelleen matkailijamäärien kehittyessä. ”Kolin ja Bomban hotellit sijaitsevat upeassa suomalaisessa kulttuuri- ja kansallismaisemassa, jylhän pohjoiskarjalaisen luonnon keskellä. Ne ovat uniikkeja kohteita, jotka houkuttelevat koko ajan yhä enemmän matkailijoita vieraikseen. Upea luontomaisema ja vahva kulttuuriperimä ovat nykypäivän luksusta, jota matkailijat osaavat arvostaa. Tällaisissa kohteissa vastuullisuusasiat ovat toiminnan ydintä uniikin ympäristön säilyttämiseksi myös jälkipolville”, matkailu- ja myyntijohtaja Tiina Kanninen Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta kertoo.

”Esimerkiksi Break Sokos Hotel Kolille vuonna 2018 vaihdettu maalämpö on vähentänyt öljyn kulutusta 200 000 vuotuisesta litrasta noin 10 000 litraan. Viime vuonna hiihtokeskukseen hankittiin vähäpäästöinen rinnekone ja hotelliin ekologinen, vesipohjainen siivousmenetelmä. Työ jatkuu”, Break Sokos Hotel Kolin hotelli- ja ravintolapäällikkö Lauri Koukkunen sanoo.

Yhteistä tekemistä ympäristöä säästäen

Pohjois-Karjalan kaikissa Sokos Hotelleissa matkailijoille tarjotaan ekologisia oheispalveluita, kuten rekiretkiä ja talviverkkojen kokemista yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Bomballa operoivalla ohjelmapalveluyritys Villi Pohjolalla on pitkä kokemus vastuullisten, paikallista kulttuuria korostavien palveluiden tuottamisesta. Kolilla metsään ja rinteisiin pääsee suoraan hotellin pihasta. Joensuussa hyödynnetään oman kaupungin ammattilaisia, kuten karjalanpiirakan rypytyksen tai ampumahiihdon maailmanmestareita, elämysten tuottamisessa. Vieraita kannustetaan vähäpäästöiseen liikkumiseen.

Isot uudistukset tehdään vastuullisuus edellä

Joensuulainen Original Sokos Hotel Kimmel uudistetaan täysin vuoden 2021 aikana moderniksi elämyskohteeksi ja Itä-Suomen ykköstapahtumahotelliksi. Uudistus toteutetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti, muun muassa vanhat huonekalut kierrättäen sekä pinnoittamalla tekstiilit ja huonenumerot uudelleen. ”Käytämme paikallista työvoimaa aina, kun se on mahdollista. Hotelli Kimmelin uudistushanke onkin merkittävä työllistäjä Joensuun alueella”, Original Sokos Hotel Kimmelin hotellipäällikkö Sari Otalahti kertoo. Myös henkilöstön taitoja kehitetään. ”Muotoilemme vastuullisuustyöskentelyn prosesseja edelleen ja koulutamme uusia tulevaisuuden vastuuhenkilöitä.”

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO on edelläkävijä vastuullisuusasioissa monin tavoin. ”Meillä investoidaan uusiutuvaan energiaan, kierrätetään jätteitä tehokkaasti ja edistetään monin tavoin paikallisten tuottajien tuotteiden myyntiä, muutamia esimerkkejä mainitakseni. PKO on myös alueen suurin työllistäjä. Nyt kaikkien hotelliemme ripeällä tahdilla saamat kansainväliset vastuullisuustunnukset vahvistavat tätä edelläkävijyyttä”, matkailu- ja myyntijohtaja Kanninen toteaa ilahtuneena.

”Sustainable Travel Finland tarjoaa hyvän työkalupakin jatkuvaan kestävän kehityksen edistämiseen hotelleillemme. Uusia ideoita löytyy koko ajan.”

Visit Finlandin myöntämän Sustainable Travel Finland -merkin ja sitä tukevan kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana ja helpottaa matkailijoiden valintoja.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa kehittää nyt matkailupalveluitaan vahvasti edistääkseen maakunnan matkailua ja matkailun kautta koko alueen elinvoimaisuutta. Joensuulaisen Original Sokos Hotel Kimmelin uudistustyöt alkoivat joulukuussa 2020 ja Bomban uuden järvenrantahotellin rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2021.

Sokos Hotellit on valittu jo useana vuonna peräkkäin Suomen luotetuimmaksi, vastuullisimmaksi ja arvostetuimmaksi hotelliketjuksi. Lue lisää Sokos Hotellien ympäristötyöstä ja vastuullisuudesta:

https://www.sokoshotels.fi/fi/tietoa-meista/vastuullisuus-sokos-hotelleissa

Lisätietoja: Tiina Kanninen, matkailu- ja myyntijohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, tiina.kanninen@sok.fi, puh. 050 440 3385

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakasomistajiensa omistama kuluttajaosuuskunta, joka tuottaa etuja ja palveluita omistajilleen 13 kunnan ja kaupungin alueella Pohjois-Karjalassa. PKO:lla on eri puolilla maakuntaa 128 toimipaikkaa, jotka työllistävät yli 1 400 henkilöä. PKO:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta. PKO:n perustehtävä on tuottaa palveluja ja etuja omistajilleen sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. Osuuskaupan arvot ovat kilpailukyky ja yhteistä hyvää.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa operoi alueellaan neljää laadukasta Sokos Hotellia tarjoten matkailijoille nykykarjalaista luksusta. Break Sokos Hotel Koli on kansallispuistossa, Kolin huippujen tuntumassa sijaitseva maisemahotelli. Kylpylähotelli Break Sokos Hotel Bomba sijaitsee aidossa karjalaiskylässä Pielisen rannalla Nurmeksessa. Parhaillaan uudistuva Original Sokos Hotel Kimmel on elämystalo ja Itä-Suomen ykköstapahtumahotelli Joensuun Sirkkalan puiston laidalla, Pielisjoen rannalla. Original Sokos Hotel Vaakuna tarjoaa sydämellistä huolenpitoa ja monipuoliset ravintolapalvelut aivan Joensuun ytimessä.

Lisätietoja Sustainable Travel Finland-ohjelmasta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/