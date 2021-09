Edelläkulkija-tunnustus ELY-keskukselle pitkäjänteisestä työstä fiksun työmatkaliikkumisen eteen

Tunnustuksen saapuivat maanantaina 20. päivä syyskuuta Kallanrannan virastokortteliin luovuttamaan Kuopion apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen ja kaupungininsinööri Ismo Heikkinen.

”Huomionosoitus kannustaa meitä edelleen edistämään fiksuja liikkumisen muotoja. Työhyvinvointia edistetään ELY-keskuksessa myös erilaisilla liikuntatempauksilla. Henkilöstöllä on mahdollisuus harrastaa kuntoilua omalla kuntosalilla tai käyttää liikuntaseteleitä muissa liikuntapaikoissa”, toteaa tunnustuksen vastaanottanut ylijohtaja Pasi Patrikainen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on kiinnitetty pitkään huomioita työntekijöiden fiksuun työmatkaliikkumiseen. Pitkäjänteisyydestä kertoo se, että ensimmäinen liikkumissuunnitelma laadittiin vuonna 2013 ja sen jälkeen on toteutettu lukuisia fiksua työmatkaliikkumista tukevia toimenpiteitä.

Kävelyyn ja pyöräilyyn kannustetaan

Vuosien varrella on tuettu pyörähuoltoja ja joukkoliikenteen käyttöä. Työasiamatkoja varten talossa on käytössä useita tavallisia ja sähköavusteisia polkupyöriä.

Kallanrannan toimitilojen suunnittelussa tehdään jatkuvaa yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Polkupyörien runkolukituspaikkoja on lisätty ja sosiaalitiloissa on huomioitu erityisesti työmatkakävelijät ja -pyöräilijät.



Fiksun työmatkaliikkumisen kampanjoissa työntekijöille on jaettu polkupyörien etu- ja takavaloja sekä heijastimia. Vuoden 2021 aikana viestinnässä on otettu yhdeksi teemaksi kestävän liikkumisen edistäminen.



Työasioissa työntekijät voivat käyttää polkupyörien lisäksi joukkoliikennettä sekä kaasu- ja hybridiautoja. Tilaisuuksiin osallistuttaessa työntekijöitä kannustetaan käyttämään kimppakyytejä.

Tunnustuksen myöntää valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy.