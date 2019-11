Edullinen vastiketaso houkutteli asoasukkaita Hyvinkään Hangonsiltaan

Astreankatu 25:een valmistui Asokotien 40 asumisoikeusasuntoa, joiden asukkaat arvostavat kaupungin keskustan läheisyyttä ja edullista vastiketasoa.

Hangonsilta on uusi asuinalue Hyvinkään laajennetun keskustan alueella. Entiselle Hangonratapihalle on noussut alue, jonka myötä kaupunki on halunnut eheyttää keskustan kaupunkirakennetta.

Erityistä huomiota on kiinnitetty kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin eli on pyritty luomaan inhimillisen kokoinen ja luonteinen, viihtyisä asuinalue. Hyvinkää valittiin vuoden polkupyöräilykaupungiksi tänä vuonna.

- Asokotien 40 asunnon taloon on muuttamassa pääosin ehkä vähän vanhempia asukkaita, mutta myös lapsiperheitä. Lähes kaikkiin asuntoihin on jo saatu myytyä asumisoikeus, kertoo myyntineuvottelija Simo Sompajoki Realia Asuntovuokrauksesta.

Sompajoki toteaa, että keskustan läheisyys on ollut monelle asukkaalle tärkeä asia. Asukkaat muuttavat taloon pääosin Hyvinkäältä, mutta tulijoita on myös muualta maasta. Hyvät junayhteydet Helsinkiin houkuttelevat asukkaita muuttamaan Hyvinkäälle.

- Vastiketaso koetaan todella edulliseksi sijaintiin nähden. Keskimääräinen käyttövastike kohteessa on 12,40 euroa jyvitetyltä neliöltä kuukaudessa. Keskimääräinen alkuperäinen asumisoikeusmaksu puolestaan on 525 euroa jyvitetylle neliölle, kertoo Sompajoki.

Talosta on vielä ostettavissa asumisoikeuksia neljään asuntoon, kolmeen kolmioon ja yhteen kaksioon.

Asumisoikeusasuminen on turvallinen asumismuoto

Kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö voi ostaa hakea asumisoikeusasuntoa. Asunnon hakemiseen tarvitaan järjestysnumero, jonka voi hakea kunnan asuntotoimistosta tai sähköisesti Asuntosäätiön verkkosivujen kautta.

- Järjestysnumero tarvitaan siksi, että jos samaa asuntoa hakee useampi henkilö, asunnon saa se, jolla on pienin järjestysnumero. Järjestelmä on sikäli erittäin oikeudenmukainen, selventää Sompajoki.

Asumisoikeuden saa maksamalla asumisoikeusmaksun, joka on 15 % asunnon hinnasta. Sen jälkeen maksetaan kuukausittain käyttövastiketta.

- Asoasunnon etuna on, että asukas saa asua niin pitkään kuin haluaa, kunhan hoitaa omat velvoitteensa. Omistaja ei voi myydä asuntoa alta pois. Kotiaan saa myös remontoida oman maun mukaiseksi ja osa remonteista on myös hyvitettäviä. Yli 55-vuotiailla on vielä sekin etu, että heillä ei ole varallisuusrajoja, joten voi vaikka myydä omistusasuntonsa ja muuttaa asokotiin, vinkkaa Sompajoki.

Maksamansa asumisoikeusmaksun saa myös takaisin, jos haluaa muuttaa pois. Yhtiö on velvollinen maksamaan maksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta.