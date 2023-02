Edullinenlaina.comin avulla on helppo vertailla ja kilpailuttaa edullisia lainoja. Lead Group Oy:n toimitusjohtaja Niko Kiviniemi listaa tärkeimmät vinkit, joiden avulla lainojen vertailu ja kilpailuttaminen on helppoa. Lue Kiviniemen vinkit, joiden avulla lainojen vertailu ja kilpailuttaminen sujuu mutkattomasti.

Internet on täynnä lainoja tarjoavia pankkeja ja rahoituslaitoksia, mutta vertailematta tai kilpailuttamatta niitä saatat päätyä hakemaan lainaa, jonka korko on erittäin korkea.

"Lainan vertailu ja kilpailuttaminen on aina järkevää", sanoo Lead Group Oy:n toimitusjohtaja Kiviniemi.

Parhaan edullisen lainan löytäminen voi olla työläs prosessi ilman kilpailuttamista. Sujuvampi tapa kilpailuttaa lainoja on käyttää Edullinenlaina.comia.

Edullinenlaina.comin avulla voit kilpailuttaa lainoja yhdellä lainahakemuksella. Edullinenlaina.com tekee yhteistyötä useiden pankkien ja rahoituslaitosten kanssa varmistaakseen mahdollisimman laajan lainojen kilpailutuksen.

"Edullinenlaina.com palvelussa on mukana jo yli 30 luotonantajaa ja pankkia. Kilpailuttamalla lainat näiden toimijoiden kesken voi olla varma, että säästöä syntyy satoja tai jopa tuhansia euroja edullisimman ja kalleimman tarjouksen välillä.", Kiviniemi sanoo.

Kulutusluotot jätetään kilpailuttamatta

Vuonna 2019 voimaan tullut korkokatto rajoitti kulutusluottojen enimmäiskoron 20 prosenttiin. Yhä useammat luotonantajat hinnoittelevat lainat vuoden 2019 enimmäiskoron mukaan, joten voit säästää jopa tuhansia euroja kilpailuttamalla lainat. Kun haet suurta lainaa, pienikin koron lasku voi tarkoittaa tuhansien eurojen säästöä.

"Vakuutuksien kilpailuttaminen on suomalaisille tuttua puuhaa, mutta lainojen osalta huomattavan moni jättää kilpailutuksen tekemättä.", Kiviniemi toteaa.

Edullisen lainan kilpailuttaminen onnistuu Edullinenlaina.com avulla veloituksetta. Täyttämällä lainahakemuksen ei siis sitoudu nostamaan lainaa.

"Palvelumme on maksuton, eikä se sido hakemuksen tekijää nostamaan lainaa jos lainatarjoukset eivät miellytä.", Kiviniemi kertoo.

Hae lainaa vastuullisesti

Korot ovat nousussa ja yhä useampi suomalainen on joutunut miettimään omia kulutustottumuksia uudelleen. On tärkeä muistaa, että lainaa kannattaa hakea ainoastaan silloin kun oma talous on kunnossa.

"Laina on aina maksettava takaisin, joten lainaa kannattaa hakea ainoastaan harkitusti. Oma talous voi mennä solmuun jos lainaa hakee huolettomasti.", Kiviniemi toteaa.

Hae lainaa ainoastaan siinä tapauksessa, että oma taloutesi on kunnossa. Muista myös kilpailuttaa lainat aina, kun haet lainaa.