Eduskunnan jättävät kansanedustajat Mäkisalo-Ropponen ja Salonen: Päätöksentekoon tarvitaan hyvinvointitalousajattelua ja tulevaisuusviisautta

SDP:n Lindtman: Voitto perheille – päivähoitomaksut alenevat pysyvästi 1.3.2023 10:59:13 EET | Tiedote

Suomalaisten perheiden päivähoitomaksut alentuvat tästä päivästä alkaen pysyvästi. Vaikutus on tuntuva perheiden arjessa. SDP:n pitkäaikainen tavoite toteutuu. Nelihenkisen keskituloisen pikkulapsiperheen kohdalla päivähoitomaksut alenevat 150 euroa kuukaudessa. Noin 30 000 suomalaista perhettä siirtyy maksuttoman päivähoidon piiriin. Päätös on tärkeä kolmeltakin kannalta. Se tukee perheiden ostovoimaa, kun elinkustannukset ovat nousseet tuntuvasti viimeisen vuoden aikana korkean inflaation takia. Hintojen nousu tuntuu aivan jokaisen arjessa, erityisesti kuitenkin pieni- ja keskituloisilla. Se on tärkeä askel myös talouden pitkän aikavälin kestävyyden kannalta, koska se purkaa kannustinloukkuja ja vahvistaa työllisyyttä. Päivähoito on myös merkittävä tekijä tasa-arvoisen koulutuksen turvaamisessa. Laadukkaalla päivähoidolla vähennetään oppimiseroja ja ehkäistään eriytymistä. Suomen vahvuus on tasa-arvoinen koulujärjestelmä, jossa päivähoito ja taitavat varhaiskasvatusopettajat ovat aiv