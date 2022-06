Eduskunnan talousvaliokunnan sd-kansanedustajat: Puhelinmyynnin kautta tehtävät ostokset vahvistettava jatkossa kirjallisesti – sääntelyä tiukennetaan kuluttajien suojaksi

SDP:n Gustafsson kantaa huolta latinan kielen tulevaisuudesta lukioissa ja yo-kokeissa 17.6.2022 12:30:00 EEST | Tiedote

Kansanedustaja ja entinen opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen latinan kielen aseman turvaamiseksi lukioissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Gustafsson on huolissaan eurooppalaisen kulttuurin perustana toimineen latinan kielen asemasta, jonka tulevaisuus lukio-opetuksessa on vaarassa.